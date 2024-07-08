Brent подешевела до $86,4 за баррель

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в понедельник после роста на прошлой неделе.

К 8:10 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,16%) - до $86,4 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,89 (1%) до $86,54 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,26 (0,31%) - до $82,9 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,72 (0,9%) до $83,16 за баррель.

Прошлую неделю международный бенчмарк завершил ростом на 1,8%, североамериканский - на 2%. Для обоих это уже четвертая неделя подряд в плюсе.

В понедельник трейдеры продолжают оценивать вышедшие в пятницу данные по американскому рынку труда. Число рабочих мест выросло сильнее прогноза, однако безработица достигла максимума за 2,5 года, а рост зарплат замедлился до трехлетнего минимума.

Это спровоцировало опасения замедления экономики США, которое может сказаться на спросе на нефть, крупнейшим мировым потребителем которой выступают Штаты, пишет Trading Economics.

Кроме того, инвесторы следят за рисками в отношении поставок энергоносителей. Крупнейшие порты Техаса остаются закрытыми в ожидании урагана "Берил", который может достичь побережья уже в понедельник.