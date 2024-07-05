Goldman Sachs повысил прогноз роста британского ВВП в 2025 году до 1,6%,

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Экономисты банка Goldman Sachs повысили прогноз роста ВВП Великобритании в 2025 и 2026 годах на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 1,6% и 1,5% соответственно.

Они считают, что налогово-бюджетная политика нового лейбористского правительства придаст "умеренный импульс росту спроса в краткосрочной перспективе".

"Реформирование градостроительной системы может способствовать повышению темпов строительства жилья и производительности, увеличение инвестиций госсектора - повысить потенциальный выпуск, а более тесные торговые связи с ЕС - частично компенсировать расходы в связи с Brexit", - пишут они.

При этом есть риск, что возможное повышение налогов скажется на стимулах инвестировать, а обещанное лейбористами снижение чистого притока мигрантов может оказать давление на предложение на рынке труда, говорят специалисты.

4 июля в Великобритании прошли парламентские выборы, по результатам которых консерваторы потерпели поражение. На данный момент лейбористская партия набирает 411 из 650 мест в парламенте, консерваторам удалось обеспечить себе всего 121 место.

Консервативная партия находилась у власти в стране около 14 лет.