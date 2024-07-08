Право банков на антисанкционную реорганизацию могут продлить до 2027 года

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, который предлагает продлить на два года с 31 декабря 2024 г. до 31 декабря 2026 г. право банков, в отношении которых введены международные санкции, проводить реорганизацию.

Как пояснил "Интерфаксу" источник, соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта № 581701-8, который планируется рассмотреть на заседании думского комитета в понедельник.

Норма была введена в июле 2022 г. и затем несколько раз продлевалась. Кредитные организации могут проводить реорганизацию путем выделения из своего состава новых юридических лиц (компаний), за исключением самой кредитной организации.

В подготовленном комитетом законопроекте также предлагается прописать, что реорганизация не является основанием для расторжения соглашений о предоставлении реорганизуемым банкам субсидий для реализации государственных программ, также банку нельзя будет отказать в доступе к участию в данных программах. Также реорганизация не должна быть основанием для отзыва независимых гарантий и поручительств, отказа в заключении с кредитной организацией соглашения о предоставлении субсидий, отклонения заявки на участие кредитной организации в отборе на получение субсидии.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.