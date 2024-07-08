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РФПИ и Enso Group вложат до 20 млрд руб. в судостроительную инфраструктуру в РФ и Индии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская группа компаний Enso Group договорились о партнерстве для совместных инвестиций в проекты по развитию инфраструктуры для судостроения в РФ и Индии с общим объемом вложений до 20 млрд рублей, сообщил РФПИ.

Соответствующее объявление состоялось в преддверии официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.

Инвестиции РФПИ и Enso Group в строительство верфей и расширение существующих кораблестроительных мощностей направлены на удовлетворение растущего спроса компаний на перевозки различных грузов водным транспортом и снижение зависимости от иностранных перевозчиков, говорится в сообщении. Для реализации соответствующих проектов стороны намерены привлекать партнеров в судостроительной индустрии, а также других соинвесторов.

Партнерство РФПИ и Enso Group направлено на укрепление позиций России и Индии на мировом кораблестроительном рынке и создание дополнительных мощностей, включая выпуск собственного оборудования и комплектующих, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении.

"Учитывая бурный рост двусторонней торговли между Индией и Россией, необходимо развивать наше сотрудничество в данной критически важной инфраструктурной отрасли", - сказал председатель совета директоров Enso Group Винай Малу.

Enso Group – диверсифицированная группа, она присутствует в различных секторах, включая нефть и газ, горнодобывающую промышленность, возобновляемые источники энергии, недвижимость.

РФПИ Enso Group Индия
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