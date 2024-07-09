РФПИ и партнеры вложат до 100 млрд рублей в компании РФ, осваивающие рынок Индии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальное агентство по привлечению инвестиций Индии (Invest India) договорились о поддержке выхода российских компаний на индийский рынок и привлечении индийского бизнеса в Россию, сообщил РФПИ.

Объявление было сделано в ходе официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.

В рамках соглашения РФПИ совместно с партнерами проинвестирует до 100 млрд рублей в российские компании, выходящие на индийский рынок и реализующие проекты в Индии.

"Россия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии и является вторым по величине импортером товаров, что свидетельствует о высоком интересе российских компаний к индийскому рынку, обладающему значимым потенциалом дальнейшего роста", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Объединение усилий c Invest India будет способствовать ускоренной реализации новых двусторонних инвестпроектов в широком спектре отраслей, отметил он.

Управляющий директор и СЕО Invest India Ниврути Рай сообщила, что рассчитывает "на полноценную реализацию возможностей, которые дает синергия между Индией и Россией в промышленном производстве, цепочках поставок и технологиях".

Также РФПИ, АО "Национальные квалификации" и индийская компания Hoonar Tekwurks Private Limited (Hoonartek) объявили о партнерстве для развития российско-индийского сотрудничества в области информационных технологий, а также поддержки образовательных и предпринимательских инициатив в России и Индии.

Соглашение, в частности, предусматривает сотрудничество для формирования новых подходов в создании образовательной среды с применением информтехнологий, в том числе посредством развития цифровой платформы аккредитации и сертификации профессиональных кадров России и Индии.

Hoonartek специализируется на предоставлении различных IT- и цифровых услуг, включая технологии переноса данных, цифровой инженерии, генеративного искусственного интеллекта. Продукты компании применяются в банковской и телекоммуникационной индустрии, а также в сфере здравоохранения и розничной торговли.