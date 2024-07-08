Devon Energy купит активы Grayson Mill за $5 млрд

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американская Devon Energy Corp. покупает активы Grayson Mill Energy в нефтегазоносном бассейне Уиллистон за $5 млрд.

Сделка будет оплачена денежными средствами в размере $3,25 млрд, а также акциями на сумму $1,75 млрд, говорится в пресс-релизе Devon. Для этих целей компания выпустит 37 млн акций.

Стороны планируют завершить сделку до конца третьего квартала 2024 года.

Покупка активов окажет немедленный положительный эффект на финансовые показатели Devon, считают в компании. В связи с этим ее совет директоров решил увеличить объем программы обратного выкупа акций, действующей до середины 2026 года, на 67%, до $5 млрд.

Сделка также позитивно скажется на размере дивидендных выплат Devon, начиная с 2025 года, говорится в пресс-релизе.

Нефтегазоносный бассейн Уиллистон охватывает территории американских штатов Монтана и Северная Дакота, а также канадской провинции Саскачеван. Devon планирует поддерживать добычу на покупаемых участках на уровне 100 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в 2025 году.