Сергей Беляков покинет пост управляющего директора Ozon

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пост управляющего директора Ozon покидает Сергей Беляков, сообщил "Интерфаксу" близкий к компании источник.

В ее пресс-службе подтвердили эту информацию, указав в качестве причины ухода Белякова его решение "продолжить карьеру за пределами Ozon".

Беляков работал в Ozon с лета 2021 года, где он курировал в том числе взаимодействие с органами госвласти. До Ozon он трудился среди прочего в Минэкономразвития и Российском союзе промышленников и предпринимателей.

В Ozon добавили, что в руководстве бизнесом компании ничего не меняется. С 2022 года руководство компанией перешло от единоличного CEO к коллегиальному органу управления, куда входят ключевые представители топ-менеджмента (его состав не раскрывается).

В компании добавили, что поддерживать все проекты и инициативы, связанные с GR продолжит команда Белякова внутри Ozon.