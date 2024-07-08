Поиск

Сергей Беляков покинет пост управляющего директора Ozon

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пост управляющего директора Ozon покидает Сергей Беляков, сообщил "Интерфаксу" близкий к компании источник.

В ее пресс-службе подтвердили эту информацию, указав в качестве причины ухода Белякова его решение "продолжить карьеру за пределами Ozon".

Беляков работал в Ozon с лета 2021 года, где он курировал в том числе взаимодействие с органами госвласти. До Ozon он трудился среди прочего в Минэкономразвития и Российском союзе промышленников и предпринимателей.

В Ozon добавили, что в руководстве бизнесом компании ничего не меняется. С 2022 года руководство компанией перешло от единоличного CEO к коллегиальному органу управления, куда входят ключевые представители топ-менеджмента (его состав не раскрывается).

В компании добавили, что поддерживать все проекты и инициативы, связанные с GR продолжит команда Белякова внутри Ozon.

Ozon Сергей Беляков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Энергопотребление в единой энергосистеме РФ обновило рекорд на фоне жары

Энергопотребление в единой энергосистеме РФ обновило рекорд на фоне жары

Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва - Петербург

Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва - Петербург

"ЛУКОЙЛ" рассматривает объединение дочерних "ВДК-Энерго" и "ЭЛ5-Энерго"

"ЛУКОЙЛ" рассматривает объединение дочерних "ВДК-Энерго" и "ЭЛ5-Энерго"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });