Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,3% на старте торгов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник начал торги умеренным снижением на фоне просевших котировок нефти (Brent торгуется у $85,6 за баррель) и отсечек дивидендов ряда крупнейших компаний, в то время как внешняя фондовая конъюнктура подает позитивные сигналы.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,3%, лидируют в откате после отсечек акции "Роснефти" и "Татнефти".

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,3% до 3122,92 пункта, индекс РТС снизился на 0,3% до 1115,8 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 4,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июля, составляет 88,1688 рубля (+3,4 копейки).

Подешевели акции "Роснефти" (-4,1%; выплаты за 2023 год - 29,01 рубля на бумагу), "Татнефти" (-2,6%; выплаты - 25,17 рубля на акцию каждого типа), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "РусГидро" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги АФК "Система" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Северстали" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Без дивидендов во вторник торгуются акции ПАО "Евротранс" (-9,8%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,5%), "Мосэнерго" (-3,9%), "Нижнекамскнефтехима" (-1,8% и -1,9% "префы"), ПАО "Группа Астра" (-0,7%), ПАО "Диасофт" (-0,3%).

Подорожали акции "Газпрома" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Магнита" (+0,2%), "ТКС Холдинг" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,2% "префы").

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3100-3140 пунктов. За исключением бумаг "Газпрома", подавляющее большинство ликвидных акций выглядят уязвимо - вероятно, сказывается слабая динамика бумаг после дивидендных отсечек. Поэтому часть инвесторов могут стараться избегать проходить через отсечку, так как на закрытие дивидендных "гэпов" может потребоваться больше времени в текущих условиях, считает аналитик.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ принципиально ситуация не изменилась: для новых среднесрочных покупок нет никаких поводов, а серьезно сокращать портфели частные инвесторы пока не готовы.

Накануне последний день с дивидендами торговались акции "Роснефти" и "Татнефти". Бумаги подросли на падающем рынке, оказавшись в десятке лучших. Таким образом, большинство инвесторов не только решило пойти на получение дивидендов, но еще и подкупило бумаг. Ранее многие акции снижались дня за три перед отсечками реестров. Если по итогам торгов во вторник просадка этих акций будет меньше размеров дивидендных "гэпов", то есть большая вероятность, что инвесторы и по остальным акциям будут более активно выходить на выплаты, а также реинвестировать значительную часть дивидендов обратно в рынок акций, считает Антонов.

В то же время эксперт отметил, что пока нет уверенности, что дивидендные выплаты поддержат индекс МосБиржи, поскольку покупка флоатеров или депозиты выглядят намного привлекательнее.

В среду последний день с годовыми дивидендами будут торговаться акции Сбербанка. "Как фундаментально, так и по ожидаемому времени закрытия дивидендного "гэпа", Сбер нам нравится больше, чем "Роснефть" и "Татнефть", - отметил Антонов.

В США накануне обновили максимумы индексы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq Composite (+0,3%), просел Dow Jones (-0,1%) на фоне отсутствия важных статданных.

Объем пассажирских авиаперевозок в День независимости (4 июля) и последовавшие выходные дни в этом году был самым значительным с 2019 года, по данным Управления транспортной безопасности. Эта новость вызвала повышение котировок акций авиакомпаний.

Существенными событиями недели станут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США во 9 и 10 июля, а также данные об изменении потребительских цен в стране в июне, которые будут опубликованы 11 июля.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2% и обновил максимум на акциях технологических компаний, австралийский ASX Australia поднялся на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Ралли на китайском рынке акций, которое отмечалось в начале этого года, потеряло импульс на фоне неравномерного экономического роста и усиления геополитических рисков в связи с выборами в Европе и США.

15-18 июля пройдет пленум ЦК Компартии КНР, на котором, возможно, будут приняты решения о важных реформах. Трейдеры, однако, не ждут, что эти решения приведут к быстрому подъему китайского рынка акций, сообщает Bloomberg.

Рынки ожидают заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который во вторник представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената Конгресса США.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после снижения в предыдущие дни. К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2% до $85,6 за баррель (-0,9% накануне), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2% до $82,15 за баррель (-1% в понедельник).

Трейдеры оценивают последствия урагана "Берил", обрушившегося на побережье Техаса в понедельник, и следят за переговорами между Израилем и ХАМАС.

Ожидания, что при посредничестве Катара и Египта стороны договорятся о прекращении огня, оказывают некоторое давление на нефтяной рынок, говорится в обзоре команды экспертов StoneX. Они отмечают, что "подобные переговоры прежде много раз проваливались".

Последствия урагана "Берил" оказались менее серьезными, чем ожидалось. Тем не менее, некоторые объекты энергетической инфраструктуры в Техасе по-прежнему не работают из-за последствий урагана.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Кроме того, рынок ждет заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который во вторник представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената США.