Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли в I полугодии на 8,9%, в июне – на 8%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Перевозки контейнеров по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, выросли в январе-июне 2024 года на 8,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 3,891 млн TEU груженых и порожних контейнеров, сообщила компания.

В том числе во внутрироссийском сообщении было отправлено свыше 1,5 млн TEU (+10% к январю-июню 2023 года).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,6% до 2,8 млн TEU. В них перевезено 40,7 млн тонн грузов (+9,6% к уровню первого полугодия 2023 г.), в том числе: химикатов и соды - 406,9 тыс. TEU (-0,8%); лесных грузов - 293 тыс. (+2,3%); химических и минеральных удобрений - 241,9 тыс. (рост в 1,8 раза); автомобилей и комплектующих - 239,2 тыс. (+15,5%); метизов - 216,7 тыс. (+4,1%); промышленных товаров - 202 тыс. (-1,1%); машин, станков, двигателей - 191,9 тыс. (-12,9%); бумаги - 181,2 тыс. (-3,4%); строительных грузов - 133,5 тыс. (рост в 1,4 раза); черных металлов - 105,8 тыс. (-18,7%); остальных и сборных грузов - 101,3 тыс. (+20,2%); зерна - 65 тыс. (+20,4%); цветных металлов - 62 тыс. (-3,6%); нефти и нефтепродуктов - 52 тыс. (+9%); продуктов перемола - 21,2 тыс. (рост в 3 раза); рыбы - 18,5 тыс. (+8,9%); цветной руды и серного сырья - 15,1 тыс. (+4,7%); мяса и масла животных - 14,1 тыс. (+9,2%); картофеля, овощей, фруктов - 7,4 тыс. (-16,1%); остальных продовольственных товаров - 156,1 тыс. TEU (+6,7%).

В июне во всех видах сообщения было перевезено 648,2 тыс. TEU, что на 8,1% больше, чем в июне 2023 года.