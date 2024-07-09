ЛК "Европлан" разместила бонды с привязкой к ключевой ставке на 12 млрд рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Лизинговая компания "Европлан" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-07 объемом 12 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Книга была переподписана более чем в два раза, объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с не менее 5 млрд до 12 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 1,9% годовых. Купоны по займу будут переменными и ежемесячными.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

Организаторами выступили Совкомбанк и МКБ.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне ruАА.

В настоящее время в обращении находится 11 выпусков биржевых облигаций компании на 61,65 млрд рублей.

ЛК "Европлан" – крупнейшая частная лизинговая компания по объему чистых инвестиций в лизинг, специализирующаяся на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта. Порядка 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в Москве, кроме того, офисы расположены в 84 городах на территории РФ.