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Чистая прибыль "Европлана" по МСФО за 9 месяцев выросла на 6%, до 11,3 млрд руб.

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО по итогам января-сентября 2024 года составила 11,3 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (10,6 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Капитал на 30 сентября 2024 года составил 54 млрд рублей против 44,7 млрд рублей на 31 декабря 2023 года.

Лизинговый портфель достиг 261 млрд рублей, что на 14% больше показателя на начало 2024 года.

"Европлан" в январе-сентябре этого года закупил и передал в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники (+11% г/г) на сумму 184,7 млрд руб. с НДС (+8% г/г).

Чистая прибыль "Европлана" по МСФО в 2023 году выросла на 24,4%, до 14,8 млрд рублей.

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Европлан
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