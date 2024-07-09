ЦБ отметил адаптацию валютного рынка к новым реалиям после санкций против Мосбиржи

Ликвидность ОТС-сегмента растет, говорится в обзоре Центробанка

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Валютный рынок постепенно адаптируется к новым реалиям после введения санкций против группы "Московской биржи" в середине июня, ликвидность и число участников растет, отмечает Банк России.

США ввели санкции против биржи и НКЦ 12 июня. С 13 июня биржевых торгов долларом и евро в России нет.

Необходимость поиска новых контрагентов на валютном рынке и увеличение сроков прохождения платежей по внешнеторговым операциям привели к росту волатильности обменного курса, при этом сложности в большей степени затронули банки, обслуживающие импортеров, у которых наблюдались трудности с внешними платежами, тогда как со стороны экспортеров сохранялся стабильный приток валюты на рынок и обычные объемы продаж, говорится в очередном докладе ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков", где ситуации на валютном рынке после новой волны санкций посвящена отдельная глава. При этом регулятор отмечает, что переход на новый механизм формирования официального курса оказал на его значения "минимальное и краткосрочное влияние". "Уже в начале июля ситуация с курсом стабилизировалась, рубль по-прежнему определяется рыночным соотношением внешнеэкономических операций", - пишет ЦБ.

"Ситуация с ликвидностью внебиржевого межбанковского рынка постепенно улучшается. Несмотря на снижение возможности участников рынка наблюдать в режиме реального времени за внебиржевыми сделками (в отличие от биржевых торгов), рынок постепенно адаптируется к новым условиям", - говорится в докладе. На текущий момент сделки осуществляются на рыночных условиях, а количество уникальных участников и обороты постепенно возрастают, отмечает ЦБ.

По евро обороты на ОТС по-прежнему остаются ниже, чем с долларом (как и на биржевом сегменте до введения ограничений), тогда как по американской валюте обороты постепенно увеличиваются и приближаются к показателям юань/рубль, сказано в докладе. Оборот конверсионных операций долларового сегмента в среднем с 13 по 28 июня составил 25,1 млрд руб./день, в евро - 6,1 млрд руб./день.

Внебиржевой рынок является репрезентативным, значимая часть сделок относится к трансграничным, то есть заключается между резидентом и нерезидентом, обращает внимание регулятор. В отсутствие биржевых котировок по "токсичным" валютам участники ОТС-рынка при заключении сделок ориентируются на доступные котировки, в том числе на кросс-курс и вечный фьючерс.

Банк России "постоянно анализирует массив внебиржевых сделок, в том числе с точки зрения обоснованности их влияния на формирование официального курса", проверяя качество предоставляемой отчетности по сделкам кредитных организаций, говорится в документе.

"В случае выявления ошибок возможно применение административных мер для отдельных кредитных организаций", - говорится в обзоре.