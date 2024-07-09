После санкций к Мосбирже 99,6% биржевых валютных торгов приходится на юани

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Практически весь объем биржевых валютных торгов после введения ограничений стал приходиться на юани – 99,6% всех операций. Об этом говорится обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте Банком России.

Объем торгов внебиржевого валютного рынка изменился незначительно, сократившись до 13,0 трлн рублей в июне с 13,1 трлн рублей в мае.

Среднедневной объем биржевых торгов валютного рынка после введения санкций сократился на 32,7%, с 418 млрд рублей в первой половине июня до 282 млрд рублей во второй половине месяца. При этом часть ликвидности биржевого рынка из "токсичных" валют перетекла в юани, что в отдельные дни увеличило объемы торгов юанем на "Московской бирже" до рекордных показателей (19 июня – 509 млрд рублей, максимальный показатель до введения санкций – 446 млрд рублей).

Совокупный месячный объем биржевых торгов валютой в июне сократился на 33,3% относительно мая, до 6,3 трлн рублей.

Основными нетто-продавцами иностранной валюты на биржевом рынке, в отличие от предыдущих месяцев, в июне были нефинансовые организации, продавшие валюту на общую сумму 265,4 млрд рублей (в мае – 268,0 млрд рублей). Системно значимые кредитные организации, традиционно являющиеся основными агентами по реализации валютной выручки экспортеров на биржевом рынке, существенно сократили объем нетто-продаж валюты до 126,8 млрд рублей в июне с 671 млрд руб. в мае.

Кредитные организации, не относящиеся к системно значимым, нарастили объемы покупки иностранной валюты на биржевом рынке до 335,8 млрд рублей с 285,9 млрд рублей в мае.

Банки-нерезиденты сократили нетто-покупки валюты на биржевом рынке на 63% до 139 млрд рублей (в мае покупки иностранной валюты составили 378 млрд рублей в рублевом эквиваленте). При этом на внебиржевом рынке они, напротив, нарастили нетто-покупки, купив иностранной валюты на 440 млрд рублей после 236 млрд рублей в мае.