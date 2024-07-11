Девелопер Etalon в I полугодии увеличил продажи в 2,3 раза

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group в I полугодии 2024 года нарастил продажи в 2,3 раза в годовом исчислении, до 78,6 млрд рублей, сообщила компания.

Объем реализованной недвижимости вырос в 2,1 раза и составил 384,6 тысячи кв. метров.

В целом средняя цена квадратного метра возросла на 11% и достигла 204 тысяч рублей, средняя цена квадратного метра жилой недвижимости - на 22% и составила 270 тысяч рублей.

Объем продаж девелопера в Москве и Московской области в январе-июне равнялся 44 млрд рублей (рост в 2,5 раза) и 146,9 тысячи кв. метров (рост в 2 раза). Продажи в Петербурге выросли в денежном выражении в 1,8 раза, до 17,3 млрд рублей, в натуральном выражении - в 2,3 раза, до 121,2 тысячикв. метров. В других регионах продажи составили 17,3 млрд рублей (рост в 2,5 раза), компания реализовала 116,5 тысячи кв. метров недвижимости (рост в 1,9 раза).

Во II квартале 2024 года Etalon Group увеличил продажи в 1,8 раза в годовом измерении, до 37,6 млрд рублей.

Объем реализованной недвижимости вырос в 1,8 раза и составил 195,6 тысячи кв. метров.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2023 год, крупнейшим акционером Etalon Group на конец прошлого года являлась АФК "Система". Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.