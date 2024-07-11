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"Оборонлогистика" вывела судно на свою новую судоходную линию в Калининград

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Универсальный сухогруз "Спарта II" вышел на новую судоходную линию "СК ЮГ Лайн" между Калининградской и Ленинградской областями. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Оборонлогистика" (владелец судна и оператор линии).

""Оборонлогистика" в июне этого года зарегистрировала новую судоходную линию "СК ЮГ Лайн" для того, чтобы суда компании могли продолжить работу между морскими портами Санкт-Петербург и Балтийск. И уже 5 июля на линию вышел принадлежащий "Оборонлогистике" сухогруз "Спарта II"", - говорится в пресс-релизе.

Первым кругорейсом судно перевезет 3,2 тыс. тонн различных грузов, в том числе 36 единиц накатной техники и 175 контейнеров.

Ранее судно "Спарта II" с октября 2022 года было задействовано на линии между Санкт-Петербургом и Калининградом под управлением ФГУП "Росморпорт". За это время оно перевезло туда и обратно более 210 тыс. тонн грузов.

"Спарта II" имеет грузовой трюм и палубы для размещения контейнеров и накатной техники. Наличие судовых кранов и кормовой рампы позволяет осуществлять грузообработку вертикальным и горизонтальным способами. Длина судна - 121,7 м, ширина - 18,7 м. При максимальной загрузке "Спарта II" имеет дедвейт - 8000 т, осадку - 7 м и скорость - 11 узлов.

В настоящее время между портами Санкт-Петербург и Балтийск курсируют два сухогруза "Оборонлогистики": "Пижма" и "Спарта II", а также паром "Амбал" на железнодорожно-паромной линии "Усть-Луга - Балтийск".

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На начало июля морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 29 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Оборонлогистика Спарта II Калининградская область Ленинградская область
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