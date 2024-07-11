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Екатеринбург назван лидером среди городов по обеспеченности торговыми центрами

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В консалтинговой компании Nikoliers назвали российские города-миллионники, лидирующие по обеспеченности торговыми площадями по итогам I полугодия 2024 года.

"По итогам I полугодия 2024 года лидерами по показателю обеспеченности торговыми площадями являются Екатеринбург (846 кв.м на 1 тысячу человек), Краснодар (785 кв.м на 1 тысячу человек) и Самара (720 кв.м на 1 тысячу человек). Екатеринбург не только удерживает первое место по обеспеченности торговыми площадями среди городов-миллионников России с 2021 года, но и будет лидировать по прогнозному приросту коэффициента обеспеченности торговыми площадями в 2024-2025 годах", - говорится в исследовании.

По данным аналитиков, столица Урала сохранит лидерство и увеличит показатель обеспеченности до 967 кв.м на 1 тысячу человек за счет завершения в следующем году строительства ТРЦ "Золотой" (GLA 138 тыс. кв.м).

Уступившая второе место Краснодару Самара, вероятно, пока не отыграет позиции. Если к уже открывшимся в первом городе ТЦ "Любимово Молл" (27,8 тысячи кв.м) и "Трилогия" (5 тысяч кв.м) добавятся заявленные к вводу до конца этого года ТЦ "Флотилия" (10 тыс. кв.м), "Сыр" (10,5 тысячи кв. м) и ТЦ (3,8 тысячи кв.м) между двумя жилыми микрорайонами, то рост показателя обеспеченности торговыми площадями к 2025 году в нем может составить +51 кв.м на 1 тысячу человек к результату 2023 года. В Самаре за тот же период времени ожидается открытие лишь ТЦ "Точка Сити" (GLA 21 тысяча кв.м). Это даст прирост только на 18 кв.м на 1 тысячу жителей.

В топ-3 наименее обеспеченных торговыми площадями городов-миллионников вошли Волгоград (303 кв.м на 1 тысячу человек), где 2024-2025 годах не заявлены к вводу новые крупные или средние торговые комплексы. Такая же ситуация в этом году в Омске (309 кв.м на 1 тысячу человек).

В Перми в 2024-м планируют открыть районный ТЦ "Искра" (GLA 7 тысяч кв.м), а в 2025 году - ТЦ "Солдатов" (GLA 6 тысяч кв.м). За счет этого обеспеченность торговыми площадями в городе за два года должна вырасти на 12 кв.м на 1 тыс чел. и составить 317 кв. м на 1 тысячу человек, посчитали в Nikoliers.

По заявлениям девелоперов, объем ввода торговых площадей в России по итогам года должен составить 867,8 тысячи кв.м. По прогнозам Nikoliers, с учетом возможных переносов объем нового строительства не превысит 430 тысяч кв.м.

"При этом даже с учетом скорректированной цифры объем новых проектов в 2024 году может превысить показатель 2023 года в полтора раза. При фактической реализации всех планов распределение нового предложения может быть следующим: 46,4% - Московский регион, 44,2% - региональные города и 9,4% - Санкт-Петербургская агломерация", - подчеркивается в исследовании.

По данным девелоперов, предложение торговых площадей за 2024 и 2025 год в городах-миллионниках может увеличиться на 704,4 тысячи кв.м, в городах с населением 100-300 тысяч человек - на 169,7 тысячи кв.м, от 0,5-1 млн человек - на 113 тысяч кв.м, менее 100 тысяч человек - на 69,4 тысячи кв.м, 300-500 тысяч человек- на 67,7 тысячи кв.м.

Средняя площадь вводимых региональных объектов, анонсированных застройщиками в 2024 году, сократится на 7,7% по отношению к итогам прошлого года и составит 12,8 тысячи кв.м, прогнозируют в Nikoliers.

Екатеринбург Краснодар Самара Nikoliers
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