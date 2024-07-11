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На "Мосбирже" считают, что делистинг для намеренных нарушителей должен быть болезненным

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Делистинг, который вызван намеренными нарушениями эмитента, должен стать болезненным для инициаторов такого поведения, считает старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына.

"Уже сейчас делистинг по желанию компании настолько дорогой, что мы не видим на практике кейсов "правильного" "законодательного" делистинга. Потому что для этого нужно, во-первых, очень большое количество голосов акционеров, которые бы за это высказались. Еще и все равно нужно выставить оферту на выкуп акций тех, кто не согласен с уходом из публичного статуса", - сказала она.

Сейчас есть лазейки, которые позволяют компании перестать быть публичной, при этом избежав законодательных требований, и нужно подумать над тем, чтобы их закрыть, отметила она.

"Компания не раскрывает информацию, не проводит годовое собрание акционеров, у компании нет совета директоров, потому что собрание акционеров не проводит. Что с ней делать? Естественным образом возникает желание сказать, что нужно ее делистинговать, чтобы показать, что мы следим и отвечаем за то, чтобы компания, акции которой торгуются на бирже, отвечала базовому хотя бы стандарту. Но вслед за этим сразу же возникает вопрос: а кого мы накажем в такой ситуации? Мы накажем компанию, которая намеренно, в том числе, может быть, это делает, чтобы получить решение о делистинге и не выполнять все те законодательные требования, которые ей не нравятся - про выкуп у акционеров, что нужно собрать большое количество голосов. Или мы накажем инвесторов, которые приобрели акции этой компании и которых мы вдруг лишаем ликвидности, возможности эти акции купить-продать? Это очень сложная дилемма", - рассуждает Курицына.

"Мне кажется, что здесь может быть решение вопроса в том, чтобы делистинг был возможен в том числе и по решению биржи, и по решению регулятора. Но чтобы такой делистинг, в случае если компания начинает себя вести неадекватным образом по отношению к инвестору, был максимально болезненным для даже не компании, а для тех персоналий, которые такое решение, такое поведение для себя выбрали", - добавила она.

"Но это не вопрос к рынку, это вопрос к регулятору", - заключила Курицына.

Елена Курицына Мосбиржа
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