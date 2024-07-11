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Золото подорожало до максимума с конца мая на сигналах замедления инфляции в США

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Цена золота в четверг поднялась до максимума с конца мая благодаря сигналам замедления инфляции в США, повысившим надежды трейдеров на смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Августовские фьючерсы на золото на Nymex по данным на 19:20 по московскому времени подорожали на 1,9%, до $2424,8 за унцию. Контракты торгуются выше отметки в $2400 за унцию впервые с конца мая.

Цена золота 20 мая достигла рекордной отметки в $2477 за унцию, после чего резко упала.

Возросшие ожидания снижения базовой процентной ставки ФРС в сентябре поддерживают рынок золота, говорит аналитик брокерской компании XS.com Самер Хасн.

Цена драгметалла обычно повышается при снижении процентных ставок, в то время как их подъем охлаждает энтузиазм инвесторов в отношении золота, отмечает Market Watch.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в июне замедлились до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае, сообщило в четверг министерство труда страны. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали ослабления инфляции до 3,1%.

Потребительские цены в Штатах в июне впервые с мая 2020 года уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,1%.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июне неожиданно замедлился до минимальных с апреля 2021 года 3,3% в годовом выражении с 3,4% в мае.

Дополнительным фактором, поддерживающим рынок золота, является геополитическая напряженность, отмечает Хасн.

США Nymex
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