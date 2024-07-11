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АФК "Система" в I квартале нарастила выручку на 24,7% - до 272,9 млрд руб.

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО АФК "Система" в I квартале 2024 года составила 272,9 млрд рублей, что на 24,7% выше аналогичного показателя годом ранее, сообщила корпорация.

Скорректированная OIBDA в отчетном периоде увеличилась на 7,2% - до 69,7 млрд рублей.

Рост выручки АФК поддержали все портфельные активы группы. При этом наибольший вклад в динамику выручки обеспечили такие компании как ПАО "МТС", Etalon Group, агрохолдинг "Степь".

Из материалов "Системы" также следует, что лидерами по темпам роста выручки в минувшем квартале стали Etalon Group, Sitronics Group, Cosmos Hotel Group. Наибольший рост OIBDA показал, наряду с Etalon Group и Cosmos Hotel Group, лесопромышленный холдинг Segezha Group.

Чистая прибыль "Системы" в I квартале 2024 года составила 1,5 млрд рублей, CAPEX - 39 млрд рублей.

Чистые финансовые обязательства корпцентра составили 268,6 млрд рублей, увеличившись год к году на 4,1%.

АФК Система
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