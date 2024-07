Dow Jones завершил сессию в плюсе, S&P 500 и Nasdaq снизились максимально с апреля

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг в небольшом плюсе, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite резко снизились, зафиксировав наихудшую динамику с 30 апреля.

Статданные, показавшие более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в США, повысили надежды трейдеров на то, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

Это привело к повышению спроса на акции представителей отраслей, чувствительных к изменению ставок. Трейдеры в четверг продавали бумаги существенно подорожавших за последнее время IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС, пишет Market Watch.

Темпы инфляции (индекс CPI) в Штатах в июне замедлились до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае, сообщило министерство труда страны. Потребительские цены впервые с мая 2020 года уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,1%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в четверг, что последние экономические статданные говорят о целесообразности корректировки денежно-кредитной политики. Дейли не стала говорить о возможных сроках уменьшения ставки Федрезервом.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре теперь оценивается рынком в 84,6% по сравнению с 69,7% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Стоимость бумаг Nvidia Corp. упала по итогам торгов на 5,6%, Alphabet Inc. - на 2,8%, Microsoft Corp. - на 2,5%, Amazon.com Inc. - на 2,4%, Apple Inc. - на 2,3%.

Акции Tesla Inc. подешевели на 8,4% на информации СМИ о том, что американский производитель электромобилей представит роботакси лишь в октябре, а не в августе, как планировалось ранее.

На этом фоне выросли котировки бумаг операторов сервисов такси Uber Technologies (+6,2%) и Lyft Inc. (+4,6%).

Подъем цен акций Home Depot Inc. (+2,8%), 3M Co. (+1,5%), а также Caterpillar Inc. (+0,8%) и Nike Inc. (+1,2%) поддержал рост индекса Dow Jones.

Капитализация фармкомпании Pfizer Inc. , объявившей о прогрессе в исследованиях препарата для похудения, увеличилась на 1,1%.

Рыночная стоимость PepsiCo Inc. повысилась на 0,2%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 12%. Скорректированная прибыль PepsiCo оказалась сильнее прогнозов рынка, однако выручка компании не оправдала ожиданий.

Цена бумаг Delta Air Lines Inc. упала на 4% в связи со слабыми прогнозами авиакомпании на текущий год.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 32,39 пункта (0,08%) и составил 39753,75 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 49,37 пункта (0,88%) - до 5584,54 пункта.

Nasdaq Composite потерял 364,04 пункта (1,95%) и составил 18283,41 пункта.