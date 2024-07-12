Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8-1%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу дальнейшим коррекционным ростом цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (сентябрьская Brent поднялась выше $85,9 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1%, причем первый преодолел рубеж 3000 пунктов. В лидерах роста выступили акции АФК "Система", "Аэрофлота" и "Магнита" (его акции последний день торгуются на бирже с дивидендами за 2023 год).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3016,59 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1081,55 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 июля, составляет 87,988 руб. (+13,29 копейки).

Подорожали акции АФК "Система" (+2,2%), "Аэрофлота" (+1,9%), "Магнита" (+1,9%), "Газпром нефти" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Северстали" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "МТС" (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), "ММК" (+1%), "ТКС Холдинг" (+1%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "Газпрома" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,4% "префы"), "НЛМК" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "Норникеля" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться вблизи отметки 3000 пунктов.

"На данный момент индексу необходимо закрепить рост четверга и остаться выше обозначенного уровня. В этом случае ждем бокового движения российского рынка до конца лета. При этом границы могут быть достаточно широкими. Спрос инвесторов на акции сохраняется, при этом впереди заседание Банка России, по итогам которого сантимент может вновь ухудшиться", - считает он.

Что касается акций Сбербанка, то первый торговый день после дивидендной отсечки прошел удачно: итоговые потери составили чуть больше 6% при дивидендной доходности 10,5%. В текущих условиях ждать повторения прошлого года сложно - тогда бумаги закрыли дивидендный "гэп" всего за 11 дней. Тем не менее, акции Сбербанка могут закрыть "гэп" до конца сентября при благоприятном развитии ситуации, полагает Головинов.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, российский рынок в четверг показал признаки восстановления после распродаж в начале недели, однако о полноценном развороте вверх говорить рано. Сохраняются как позитивные, так и негативные факторы, влияющие на рынок, что создает смешанную картину на ближайшую перспективу. Среди позитивных факторов можно отметить усиление покупательской активности - увеличивающийся объем торгов и активизация покупателей указывают на начало восходящей коррекции. Однако имеются и негативные факторы. Слабость нефти, несмотря на некоторые попытки восстановления, оказывает давление на российский рынок. Продолжение снижения котировок ОФЗ и обновление минимумов индекса RGBI указывают на проблемы в сегменте государственных облигаций, считает эксперт.

В пятницу в первой половине дня рост рынка акций РФ может продолжиться, с возможным завершением отскока на уровне 3040-3050 пунктов. Уровни выше этого диапазона будут рассматриваться как оптимальные для открытия "коротких" позиций. До заседания ЦБ РФ по ставке 26 июля сохраняется значительная вероятность снижения рынка до новых минимумов, полагает Кабаков.

В США в четверг подрос индекс Dow Jones (+0,1%), но снизились максимальными темпами с конца апреля индикаторы S&P 500 (-0,9%) и Nasdaq (-2%).

Статданные, показавшие более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в США, повысили надежды трейдеров на то, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

Это привело к повышению спроса на акции представителей отраслей, чувствительных к изменению ставок. Трейдеры в четверг продавали бумаги существенно подорожавших за последнее время IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС, пишет Market Watch.

Темпы инфляции (индекс CPI) в Штатах в июне замедлились до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае, сообщило министерство труда страны. Потребительские цены впервые с мая 2020 года уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,1%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в четверг, что последние экономические статданные говорят о целесообразности корректировки денежно-кредитной политики. Дейли не стала говорить о возможных сроках уменьшения ставки Федрезервом.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре теперь оценивается рынком в 84,6% по сравнению с 69,7% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,8%, южнокорейский Kospi снизился на 1,2%, китайский Shanghai Composite топчется на уровне четверга, гонконгский Hang Seng растет на 2,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются в пределах 0,1%).

Объем китайского экспорта в июне 2024 года увеличился на 8,6% в годовом выражении - до $307,9 млрд, что является самым высоким показателем за 21 месяц, сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР. Рост экспорта ускорился по сравнению с 7,6% в мае и был максимальным с марта прошлого года. Импорт в июне сократился на 2,3%, до минимальных за 4 месяца $208,81 млрд, после майского роста на 1,8%.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 8%, импорта - на 2,8%, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно растут, продолжая восходящую тенденцию предыдущих двух сессий.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $85,93 за баррель (+0,6% и +0,4% накануне), августовская цена WTI - $83,26 за баррель (+0,8% и +0,6% в четверг).

Поддержку рынку оказывают усиливающиеся надежды трейдеров на скорое смягчение денежно-кредитной политики в США, учитывая сигналы быстрого замедления инфляции в стране. Инвесторы рассчитывают, что снижение процентных ставок подтолкнет американскую экономику к росту и будет способствовать увеличению спроса на энергоресурсы.

Давление на рынок накануне оказали прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), которое повысило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 974 тыс. б/с с ожидавшихся ранее 962 тыс. б/с. Этот прогноз, несмотря на улучшение, предполагает более слабый рост спроса, чем в прошлом году.

Прогноз МЭА на 2025 год был ухудшен: теперь организация ожидает увеличения спроса на 979 тыс. б/с, а не на 1,03 млн б/с, как раньше.