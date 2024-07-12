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Evraz создал инжиниринговую компанию для проектно-изыскательных работ в холдинге

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Evraz создал инжиниринговую компанию для проведения проектно-изыскательных работ в холдинге.

По данным ЕГРЮЛ, 9 июля было зарегистрировано ООО "Евразинжиниринг", владельцем которого является "Сибметинвест" (входит в холдинг Evraz).

Компания создана на базе проектных активов Evraz - ПКИ Ником-проект (Нижний Тагил) и РПКЦ (региональный проектно-конструкторский центр, Новокузнецк) в качестве единого центра, ответственного за результаты проектно-изыскательских работ на протяжении всего жизненного цикла проектов Evraz, сказали "Интерфаксу в компании.

Общая численность сотрудников "Евразинжиниринга" на данный момент составляет 310 человек, в течение 2-3 лет планируется увеличение штата до 550 человек.

В числе основных целей новой компании представитель Evraz назвал создание функции генерального проектирования, формирование альтернативы по оказанию инжиниринговых услуг для предприятий и компаний группы, развитие и наращивание ключевых технологических, инженерных и управленческих компетенций по дисциплине "инжиниринг" на базе единого центра компетенций.

Evraz Нижний Тагил Новокузнецк Евразинжиниринг Сибметинвест
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