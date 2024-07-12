"СИБУР" созвал внеочередное собрание акционеров для голосования за крупную сделку

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - "СИБУР Холдинг" объявил внеочередное собрание акционеров в заочной форме для одобрения взаимосвязанных сделок, являющихся для компании крупной сделкой.

Акционеры, которые не будут голосовать или проголосуют против, вправе требовать всех или части своих бумаг по цене 783,81 рубля.

Уставный капитал "СИБУРа" поделен на 2 562 916 589 акций. Таким образом, стоимость всей компании для сделки оценена в 2 трлн рублей (примерно $22,5 млрд).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 12 августа. Требования акционеров о выкупе их акций должны быть предъявлены не позднее 26 сентября.

В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций компании превысит 10% стоимости ее чистых активов на дату принятия решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

По последним раскрытым данным, акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325% (из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова было 2,59%, которые он продал в 2022 году).