Рост промпроизводства и розничных продаж в Китае в июне замедлился

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в Китае в июне увеличился на 5,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР.

Темпы роста замедлились по сравнению с 5,6% в мае и были минимальными с марта.

При этом они превзошли консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов на уровне 5%.

Показатель увеличился на 0,4% в помесячном выражении (+0,3% в мае).

Производство в перерабатывающей промышленности в июне повысилось на 5,5% в годовом выражении, в нефтегазовом секторе - на 4,4%, в химической промышленности - на 9,9%, в текстильной отрасли - на 5,1%, в автомобильном секторе - на 6,6%, в черной металлургии - на 3,3%, в цветной металлургии - на 10,2%.

В январе-июне объем промпроизводства в Китае повысился на 6%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились на 2% в годовом выражении после подъема на 3,7% в мае. Аналитики в среднем ожидали подъема розничных продаж на 3,3%.

При этом в помесячном выражении продажи снизились впервые с июля 2023 года - на 0,12% (+0,23% в мае).

Продажи табачных изделий и алкоголя увеличились на 5,2%, мебели - на 1,1%, коммуникационного оборудования - на 2,9%, бензина и нефтепродуктов - на 4,6%.

Реализация одежды, обуви и текстильных изделий уменьшилась на 1,9%, косметики - на 14,6%, спортивных товаров - на 1,5%, бытовой техники и аудио-видео оборудования - на 7,6%.

В первом полугодии розничные продажи в Китае выросли на 3,7%.

Безработица в Китае в июне осталась на майском уровне 5%, что совпало с прогнозом экспертов.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-июне выросли на 3,9% в годовом выражении, как и ожидалось. Инвестиции в сфере недвижимости упали на 10,1%.