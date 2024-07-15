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Brent подешевела до $84,76 за баррель

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть ускорилось вечером в понедельник на слабых статданных из Китая.

К 17:57 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,32%), до $84,76 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,38 (0,46%), до $81,83 за баррель.

Рост ВВП КНР во втором квартале замедлился до 4,7% в годовом выражении с 5,3% в предыдущем квартале, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) ранее 15 июля.

"С учетом того, что на Китай придется основная доля роста спроса на нефть в этом году, неудивительно, что признаки ухудшения спроса в Китае вызывают обеспокоенность", - написали аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.

"Существует четкая сезонная закономерность, что цены на нефть достигают верхних границ торгового диапазона после первых двух недель июля", - отметил Деннис Кисслер из BOK Financial Securities, добавив, что негативные макроэкономические данные заставляют инвесторов фиксировать прибыль.

Brent WTI Китай ГСУ КНР
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