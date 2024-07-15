Тарифы на транспортировку дизельного топлива по системе "Юг" повышены на 7,4%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Тарифы на транспортировку дизельного топлива по магистральной системе "Юг" до морского порта Новороссийск повышены на 7,4%.

"Транснефть" сообщила об изменении с 15 июля тарифов на услуги по транспортировке нефтепродуктов, оказываемые ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром нефть", ООО "Газпром нефтехим Салават", ПАО "Орскнефтеоргсинтез" и ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина" в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России от 29 мая 2024 года №369/24.

Согласно документу ведомства на портале правовой информации, тариф на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам по маршруту "Станция "Тингута" (прием из железнодорожных цистерн на ПСП "ГПС "Тингута") - МП "Новороссийск" (ПК "Шесхарис") установлен в размере 2003,32 рубля за тонну (без НДС). До этого ставка для "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти", "Газпром нефтехим Салавата", "Орскнефтеоргсинеза" и "Татнефти" при использовании этого маршрута составляла 1864,94 руб./т.

На такой же размер повышен тариф на услуги "Транснефти" по транспортировке н/п по маршруту "ПСП "Волгоград" (прием от ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка") - МП "Новороссийск" (ПК "Шесхарис"), оказываемые "ЛУКОЙЛу" - с 2051,19 руб./т до 2203,39 руб./т.

В пресс-службе ФАС ранее поясняли, что законодательством предусмотрен пересмотр долгосрочного тарифа на услуги по транспортировке нефтепродуктов от станции "Тингута" до морского порта "Новороссийск" не выше уровня инфляции. Это направлено на учет операционных расходов компаний. Кроме того, регулярное обслуживание нефтепродуктопроводов позволит снизить нагрузку на железнодорожный транспорт, т.к. они работают в режиме распределенного базиса поставки. В частности, бензин и дизель могут быть транспортированы через линейно-производственные диспетчерские пункты, подчеркивали в ведомстве.

В рамках проекта "Юг" "Транснефть" в 2017 году завершила строительство магистрального нефтепродуктопровода Волгоград - Тихорецк, а также реализацию мероприятий по развитию системы магистральных трубопроводов на участке Тихорецк - Новороссийск, обеспечивших возможность поставок дизельного топлива трубопроводным транспортом в порт Новороссийск с нефтеперерабатывающих заводов РФ в объеме до 6 млн тонн в год. В 2018 году было завершено строительство сливной железнодорожной эстакады на головной перекачивающей станции (ГПС) Тингута, позволяющей принимать до 2 млн тонн дизеля в год с тех заводов, которые не подключены к магистральной трубопроводной системе "Транснефти", с дальнейшей транспортировкой топлива в направлении Новороссийска. Третий этап проекта "Юг" - трубопровод Самара - Волгоград - пока отложен: его реализация будет зависеть от потребностей рынка.

Как сообщалось, с 1 января тарифы "Транснефти" на прокачку нефти и нефтепродуктов по другим магистральным системам были повышены в среднем на 7,2%.