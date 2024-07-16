ФАС не снижает штрафную нагрузку на "Газпром", реализующий многомиллиардную программу газификации

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Антимонопольные штрафы газораспределительным организациям, находящимся в процессе реализации многомиллиардной программы газификации регионов России, за первое полугодие 2024 года составили 174 млн рублей. Это соответствует темпам 2023 года, когда за 12 месяцев было выдано штрафов на 357 млн рублей.

Как сообщалось, инвестиции "Газпрома" в программу газификации на 2024 год оцениваются в 270 млрд рублей, в 2023 году было 237 млрд рублей.

Как отметила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ведомство внимательно следит и контролирует ситуацию с взаимодействием потребителей и компаний в указанной сфере: "ФАС за первое полугодие 2024 года оштрафовала газораспределительные организации на 174 млн рублей. Выявлено 488 нарушений, из них 390 в сфере обеспечения бесплатной догазификации граждан до земельного участка. За это газораспределительные компании оштрафованы на 134,9 млн рублей. В рамках мониторинга по стандартному техприсоединению к газу территориальные органы ведомства выявили 98 нарушений и оштрафовали организации на 39,1 млн рублей. Антимонопольная служба принимает незамедлительные меры реагирования, если нарушаются права граждан и малого бизнеса".