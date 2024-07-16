Дисконты нефти Urals в июле упали на $1,2-1,6/барр.

В Китае дисконты меньше $0,5/барр., следует из данных Argus

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в первой половине июля находились в диапазоне $73,9-74,5 за баррель по сравнению с $67,567,7 за барр. по итогам всего июня, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизились более чем на $1,5 за баррель и составляют $13,05-13,7 за баррель по сравнению с $14,7-14,9 за баррель в июне, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в первой половине июля составила $87,6 за баррель по сравнению с $82,4 за весь июнь.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону снизился до $13,69 за баррель по сравнению с $14,87 в июне (снижение на $1,18 за баррель). Стоимость Urals в Приморске в первой половине июля при этом увеличилась до $73,9/барр. по сравнению с $67,5 за баррель в июне.

Котировка Urals Suezmax FOB Novorossiysk стала более актуальной, чем котировка Urals Aframax FOB Novorossiysk, поскольку из-за увеличения расстояния транспортировки российской нефти до потребителя прибыльней стало возить ее более крупными танкерами. Так, дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в июле сузились до $13,05 против $14,67 в июне, а цена выросла с $67,7 до $74,5 за баррель, дисконты Urals Aframax FOB Novorossiysk в июле снизились до $13,15 против $14,77 в июне, котировка выросла с $67,6 до $74,4 за баррель.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в первой половине июля выросла до $84 за баррель по сравнению с $78,6 за баррель в июне, а дисконт к NSD чуть снизился - с $3,8 до $3,58 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - выросла до $80,1 в июле против $76,5 в июне, а дисконт снизился с $5,47 до $5/барр.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals, с поставкой в Китай. Так, по итогам первой половины июля цена Urals в китайской провинции Shandong оценивается в $83,9/барр. по сравнению с $79,8/барр. в июне, а дисконт к ICE Brent составляет $0,44 по сравнению с $1,79/барр. в июне.

Санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - российская нефть стала отправляться в Индию и Китай, а не в Европу. Основная часть нефти Urals идет в Индию, но около 200 тыс. б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тыс. б/с в период до 2022 года. Urals стал более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов нефти из Ближнего Востока для китайских компаний. В Китае Urals конкурирует с сортами Arab Light и Iranian Light.

Argus формирует ежедневные оценки Urals на основе базиса delivered-at-place (DAP) в провинции Shandong. Этот регион является крупнейшим для Urals, поставляемой в Китай: туда поставляется около 40% Urals, еще 20% в целом идет в соседние Liaoning и Tianjin по схожей цене. Argus оценивает ряд других сортов нефти на базисе провинции Shandong, включая бразильский Tupi, российскую смесь ESPO, норвежский Johan Sverdrup и Djeno crude из Конго.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - NSD с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

Котировка российской нефти Urals, высчитываемая по утвержденной методике, по итогам первой половины июля составляет $74,16 за баррель. С учетом стоимости транспорта она превышает дисконтированный NSD, поэтому пока есть основания, что для расчета НДПИ в июне будет браться цена Urals.

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти, - $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель, в июне - $69,58 за баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса".