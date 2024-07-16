Brent подешевела до $83,72 за баррель

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение днем во вторник, спад на рынке отмечается третью сессию подряд.

К 14:30 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,13 (1,33%), до $83,72 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $1,24 (1,51%), до $80,67 за баррель.

Давление на рынок оказывают опасения снижения спроса на энергоносители в Китае в условиях замедления экономического роста в стране.

Глобальные инвестбанки ухудшают прогнозы для экономики КНР на 2024 год после публикации данных за второй квартал, показавших сокращение темпов повышения ВВП в апреле-июне до минимальных с первого квартала 2023 года 4,7% в годовом выражении.

Китайская статистика также показала снижение объемов переработки нефти в июне до минимума за 6 месяцев, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Карстен Фритш.

В первом полугодии объемы нефтепереработки были на 0,4% меньше, чем годом ранее, говорит Фритш. В последний раз такое снижение было отмечено два года назад, тогда годовой спрос упал из-за COVID-19, отмечает MarketWatch.

"Китайская статистика не оказывает поддержки нефтяному рынку", - говорится в обзоре команды Commerzbank. В связи с этим эксперты видят лишь небольшой потенциал роста цен, несмотря на потенциальный недостаток предложения.