TotalEnergies и SSE создадут СП в сфере зарядной инфраструктуры для электромобилей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - TotalEnergies и британская энергетическая компания SSE создают СП в сфере зарядной инфраструктуры для электромобилей в Великобритании и Ирландии.

Новая компания будет работать под брендом Source, говорится в пресс-релизе TotalEnergies.

В соответствии с планом партнеров по СП, в следующие пять лет Source установит до 3 тыс. зарядных станций в Великобритании и Ирландии, которые будут сгруппированы в рамках 300 зарядных хабов. Они рассчитывают, что Source сможет завоевать 20%-ю долю на этих рынках.

"Зарядные станции будут расположены в лучших локациях в городах и вокруг них, - отмечается в сообщении TotalEnergies. - Они будут обеспечиваться энергией, получаемой SSE и TotalEnergies из возобновляемых источников".

Несколько зарядных хабов уже находятся в процессе создания, говорится в пресс-релизе.

TotalEnergies активно развивает операции в сфере электрической мобильности, ей принадлежит свыше 64 тыс. зарядных станций по всему миру. В Великобритании компания управляет сетью Source London, включающей 2,6 тыс. станций зарядки электромобилей в Лондоне.

SSE, ориентированная на развитие возобновляемых источников энергии, имеет существенный опыт в разворачивании зарядной инфраструктуры в Великобритании и Ирландии. Так, она участвовала в проекте строительства крупнейшего в Шотландии зарядного хаба. Он был открыт в четвертом по размеру шотландском городе Данди в июле этого года.

Акции TotalEnergies теряют в цене 0,7% на торгах во вторник, бумаги SSE прибавляют 0,1%.