Поиск

TotalEnergies и SSE создадут СП в сфере зарядной инфраструктуры для электромобилей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - TotalEnergies и британская энергетическая компания SSE создают СП в сфере зарядной инфраструктуры для электромобилей в Великобритании и Ирландии.

Новая компания будет работать под брендом Source, говорится в пресс-релизе TotalEnergies.

В соответствии с планом партнеров по СП, в следующие пять лет Source установит до 3 тыс. зарядных станций в Великобритании и Ирландии, которые будут сгруппированы в рамках 300 зарядных хабов. Они рассчитывают, что Source сможет завоевать 20%-ю долю на этих рынках.

"Зарядные станции будут расположены в лучших локациях в городах и вокруг них, - отмечается в сообщении TotalEnergies. - Они будут обеспечиваться энергией, получаемой SSE и TotalEnergies из возобновляемых источников".

Несколько зарядных хабов уже находятся в процессе создания, говорится в пресс-релизе.

TotalEnergies активно развивает операции в сфере электрической мобильности, ей принадлежит свыше 64 тыс. зарядных станций по всему миру. В Великобритании компания управляет сетью Source London, включающей 2,6 тыс. станций зарядки электромобилей в Лондоне.

SSE, ориентированная на развитие возобновляемых источников энергии, имеет существенный опыт в разворачивании зарядной инфраструктуры в Великобритании и Ирландии. Так, она участвовала в проекте строительства крупнейшего в Шотландии зарядного хаба. Он был открыт в четвертом по размеру шотландском городе Данди в июле этого года.

Акции TotalEnergies теряют в цене 0,7% на торгах во вторник, бумаги SSE прибавляют 0,1%.

TotalEnergies SSE Великобритания Ирландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Red Wings работает над урегулированием убытков с лизингодателями Airbus

Red Wings работает над урегулированием убытков с лизингодателями Airbus

Nebius сформировал команду топ-менеджеров во главе с Воложем

Владелец брендов Cartier и Montblanc сократил квартальную выручку на фоне геополитики

Владелец брендов Cartier и Montblanc сократил квартальную выручку на фоне геополитики

"Автостат" отметил снижение вторичного рынка легковых машин в I полугодии на 0,2%

Brent подешевела до $84,59 за баррель

Утильсбор на автотехнику в РФ планируют повысить на 70-85% и далее индексировать

ЦБ РФ закрыл статистику внебиржевого валютного рынка

ЦБ РФ закрыл статистику внебиржевого валютного рынка

Red Wings предложила увеличить субсидирование летного часа Superjet 100

ВТБ согласовал в правительстве сделку с Почта банком

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });