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Rio Tinto во II квартале увеличила поставки железной руды на 3%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Группа Rio Tinto во II квартале 2024 года увеличила отгрузку железной руды на руднике Pilbara на 3% к I кварталу, до 80,3 млн тонн, сообщила компания. В годовом измерении поставки железной руды увеличились на 2%.

Добыча руды в прошлом квартале выросла на 2% к предыдущему кварталу и снизилась на 2% год к году. Несмотря на квартальный прирост, компания обращает внимание на истощение желруды. Негативное влияние на добычу и отгрузку во втором квартале оказало столкновение поездов в середине мая, в результате которого железнодорожное сообщение было прервано на 6 дней, и компания была вынуждена пополнять складские запасы.

Выпуск первичного алюминия в прошлом квартале не изменился по сравнению с первым кварталом и составил 824 тысячи тонн, по сравнению со II кварталом 2023 года прирост составил 1%.

Добыча меди выросла в апреле-июне на 10%, до 171 тысячи тонн, годовой прирост составил 18%.

Операционные показатели предприятий Rio Tinto (млн тонн, если не указано другое):

Продукт/показатель II квартал 2024г. II квартал/I квартал II квартал 2024/II квартал 2023 I полугодие 2024 I полугодие 2024/I полугодие 2023
Железная руда (Pilbara, отгрузка) 80,3 3% 2% 158,3 -2%
Железная руда (Pilbara, добыча) 79,5 2% -2% 157,4 -2
Бокситы 14,7 10% 9% 28,1 10%
Алюминий (тыс. тонн) 824 0% 1% 1 650 3%
Медь (добыча, тыс. тонн) 171 10% 18% 327 13%
Золото (добыча, тыс. унц.) 67,1 1% 9% 133,6 6%

Компания пересмотрела в сторону понижения прогноз по производству глинозема на 2024 год до 7-7,3 млн тонн из-за снижения производственных мощностей в Гладстоне после аварии на газопроводе в марте.

Прогнозные показатели предприятий Rio Tinto (млн тонн, если не указано другое):

Продукт/показатель 2023 год (актуальн.) Прогноз 2024 г
Железная руда (Pilbara, отгрузка) 331,8 323-338 (неизм.)
Бокситы 54,6 53-56 - у верхней границы
Глинозем 7,5 7,0- 7,3 (было 7,6-7,9)
Алюминий 3,3 3,2-3,4 (неизм.)
Медь (добыча, тыс. тонн) 620 660-720 (у нижней границы)
Рафинированная медь (тыс. тонн) 175 230-260 (неизм.)

Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная часть ее деятельности сосредоточена в Австралии и Северной Америке.

Rio Tinto
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