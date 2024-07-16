Rio Tinto во II квартале увеличила поставки железной руды на 3%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Группа Rio Tinto во II квартале 2024 года увеличила отгрузку железной руды на руднике Pilbara на 3% к I кварталу, до 80,3 млн тонн, сообщила компания. В годовом измерении поставки железной руды увеличились на 2%.

Добыча руды в прошлом квартале выросла на 2% к предыдущему кварталу и снизилась на 2% год к году. Несмотря на квартальный прирост, компания обращает внимание на истощение желруды. Негативное влияние на добычу и отгрузку во втором квартале оказало столкновение поездов в середине мая, в результате которого железнодорожное сообщение было прервано на 6 дней, и компания была вынуждена пополнять складские запасы.

Выпуск первичного алюминия в прошлом квартале не изменился по сравнению с первым кварталом и составил 824 тысячи тонн, по сравнению со II кварталом 2023 года прирост составил 1%.

Добыча меди выросла в апреле-июне на 10%, до 171 тысячи тонн, годовой прирост составил 18%.

Операционные показатели предприятий Rio Tinto (млн тонн, если не указано другое):