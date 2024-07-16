Rio Tinto во II квартале увеличила поставки железной руды на 3%
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Группа Rio Tinto во II квартале 2024 года увеличила отгрузку железной руды на руднике Pilbara на 3% к I кварталу, до 80,3 млн тонн, сообщила компания. В годовом измерении поставки железной руды увеличились на 2%.
Добыча руды в прошлом квартале выросла на 2% к предыдущему кварталу и снизилась на 2% год к году. Несмотря на квартальный прирост, компания обращает внимание на истощение желруды. Негативное влияние на добычу и отгрузку во втором квартале оказало столкновение поездов в середине мая, в результате которого железнодорожное сообщение было прервано на 6 дней, и компания была вынуждена пополнять складские запасы.
Выпуск первичного алюминия в прошлом квартале не изменился по сравнению с первым кварталом и составил 824 тысячи тонн, по сравнению со II кварталом 2023 года прирост составил 1%.
Добыча меди выросла в апреле-июне на 10%, до 171 тысячи тонн, годовой прирост составил 18%.
Операционные показатели предприятий Rio Tinto (млн тонн, если не указано другое):
|Продукт/показатель
|II квартал 2024г.
|II квартал/I квартал
|II квартал 2024/II квартал 2023
|I полугодие 2024
|I полугодие 2024/I полугодие 2023
|Железная руда (Pilbara, отгрузка)
|80,3
|3%
|2%
|158,3
|-2%
|Железная руда (Pilbara, добыча)
|79,5
|2%
|-2%
|157,4
|-2
|Бокситы
|14,7
|10%
|9%
|28,1
|10%
|Алюминий (тыс. тонн)
|824
|0%
|1%
|1 650
|3%
|Медь (добыча, тыс. тонн)
|171
|10%
|18%
|327
|13%
|Золото (добыча, тыс. унц.)
|67,1
|1%
|9%
|133,6
|6%
Компания пересмотрела в сторону понижения прогноз по производству глинозема на 2024 год до 7-7,3 млн тонн из-за снижения производственных мощностей в Гладстоне после аварии на газопроводе в марте.
Прогнозные показатели предприятий Rio Tinto (млн тонн, если не указано другое):
|Продукт/показатель
|2023 год (актуальн.)
|Прогноз 2024 г
|Железная руда (Pilbara, отгрузка)
|331,8
|323-338 (неизм.)
|Бокситы
|54,6
|53-56 - у верхней границы
|Глинозем
|7,5
|7,0- 7,3 (было 7,6-7,9)
|Алюминий
|3,3
|3,2-3,4 (неизм.)
|Медь (добыча, тыс. тонн)
|620
|660-720 (у нижней границы)
|Рафинированная медь (тыс. тонн)
|175
|230-260 (неизм.)
Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная часть ее деятельности сосредоточена в Австралии и Северной Америке.