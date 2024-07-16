Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900п на фоне упавшей нефти и отсечки дивидендов МТС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник остается под давлением продаж на фоне снижения нефти (Brent откатилась ниже $84 за баррель), индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2900 пунктов во главе с бумагами "МТС" (-16,6%) после отсечки на бирже годовых дивидендов компании.

К 16:55 индекс МосБиржи составил 2894,33 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1038,38 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 июля, составляет 87,8077 руб. (+6,5 копейки).

Подешевели акции "МТС" (-16,6%, до 218,5 рубля; выплаты за 2023 год - 35 рублей на бумагу), также просели бумаги "Магнита" (-3,5%), "НОВАТЭКа" (-2,2%), Сбербанка (-2,1% и -2,3% "префы"), АФК "Система" (-2,1%), "НЛМК" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), "Московской биржи" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), Solidcore (-0,5%), "ТКС Холдинг" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,4% "префы"), "Татнефти" (-0,1%).

Подорожали акции "Роснефти" (+1,6%), расписки OZON (+1,5%), бумаги "Газпрома" (+1,2%), ОК "Русал" (+1,2%), "Норникеля" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,8%), ВТБ (+0,4%), "ММК" (+0,3%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ все идет по сценарию, который наметился в начале месяца - до конца июля есть вероятность дальнейшего снижения по индексу МосБиржи и отработки 3000 пунктов в качестве уровня сопротивления.

"После решения ЦБ РФ по ключевой ставке ожидаем возврата к растущему тренду в среднесрочной перспективе. Дополнительным позитивом может послужить приток свежей ликвидности от дивидендов Сбера во второй половине месяца", - полагают эксперты "БКС МИ".

По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянсой, на рынке нефти сильной поддержкой выступает 200-дневная скользящая средняя - $83,78 за баррель. Ее пробой будет сигнализировать о более глубокой коррекции.

Давление на котировки оказали данные о замедлении во II квартале темпов роста китайской экономики, хотя другие фундаментальные факторы и прогнозы МЭА, ОПЕК+ и EIA играют в пользу роста нефти. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти во второй половине года останется сбалансированным благодаря действиям ОПЕК+.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, на мировых фондовых площадках во вторник преобладают преимущественно коррекционные настроения, у многих инвесторов все чаще возникает желание начать фиксировать прибыль после существенного роста в этом году, хотя политические новости из США и последние комментарии руководства ФРС в определенной степени сдерживают продавцов.

По мнению экспертов, недавнее покушение на Дональда Трампа увеличивает его шансы на победу на предстоящих президентских выборах в США, что, как считается, станет позитивом для американских рисковых активов, поскольку республиканцы традиционно выступают за снижение налогов и ослабление регулирования, отмечает Додонов.

Российские фондовые индикаторы попытались во вторник скорректироваться вверх, но затем продажи вновь возобладали. Давление на отечественные акции оказывают снижение цен на нефть, которые опустились до минимума за месяц, а также некоторое ослабление конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках. При этом никуда не делись прежние факторы беспокойства, связанные с ожидаемым предстоящим ужесточением монетарной политики Банком России, а также сохраняющимися повышенными геополитическими рисками. В таких условиях отечественные инвесторы, по-видимому, считают преждевременным начинать активные покупки существенно подешевевших за последние недели акций.

С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс МосБиржи закрепился ниже важного уровня поддержки 3000 пунктов. "Ожидаем продолжения снижения с целью на отметке 2820 пунктов", - отмечает Додонов.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на прошлой неделе индекс МосБиржи показал уверенный отскок от отметки 2900 пунктов, но сейчас нет уверенности, что подобное повторится во вторник - поводов для покупок нет никаких.

На валютном рынке спрос и предложение носят неравномерный характер, а спекулянтов, которые могли бы сгладить всплески котировок, пока мало. Возможно, что на настроения участников валютных торгов подействовало принятое в выходные решение властей снизить норматив обязательной продажи валютной выручки. Но в среднесрочном плане этот фактор не будет играть никакой роли, поскольку экспортеры продают больше 95% заработанной валюты. Поэтому надо признать, что рынок акций РФ находится в нисходящем тренде, считает эксперт.

Возможно, ситуация изменится, если в конце месяца ЦБ РФ даст четкий сигнал о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, или рынок уйдет в зону фундаментальной и технической перепроданности, полагает Антонов.

Нефть Brent во вторник дешевеет, уйдя в зону поддержки $84-84,5 за баррель. Если эта преграда будет пробита, то не исключено резкое ускорение падения на технических факторах, заключил представитель компании "Алор брокер".

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), снизилась Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,5-0,8%), но плюсуют Штаты (индексы растут на 0,1-1% во главе с Dow).

Участники рынка следят за политическими новостями, оценивают заявления главы ФРС, а также ожидают итогов 3-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, который проходит в эти дни в Пекине. Также инвесторы продолжают оценивать статданные, указавшие на замедление темпов роста ВВП КНР во втором квартале до 4,7% в годовом выражении с 5,3% в предыдущем квартале.

Аналитики Goldman Sachs ухудшили свой прогноз для роста китайской экономики на 2024 год до 4,9% с 5%, эксперты JPMorgan - до 4,7% с 5,2%.

На нефтяном рынке во вторник цены продолжают сползать вниз, отыгрывая слабые статданные о ВВП Китая, которые предполагают сокращение спроса на топливо.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:55 по московскому времени составила $83,65 за баррель (-1,4% и -0,2% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $80,65 за баррель (-1,5% и -0,4% в понедельник).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:55 составил 74,32 млрд рублей (из них 15,37 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,63 млрд рублей на бумаги "МТС" и 4,28 млрд рублей на акции "Газпрома").