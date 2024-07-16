"Логин Дело" приобрело 64,26% акций "Корсаковского морского торгового порта" на Сахалине

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - ООО "Логин Дело" закрыло сделку по приобретению 64,26% акций АО "Корсаковский морской торговый порт" (КМТП), сообщили журналистам в компании.

"Имея опыт успешных инвестиций в стивидорные активы, команда "Логин Дело" намерена сфокусироваться на развитии КМТП с целью формирования логистического хаба, в том числе и для обслуживания сахалинских нефтегазовых проектов, рыбопереработки, а также круизного флота", - говорится в сообщении.

В "Логин Дело" не стали комментировать сумму сделки по покупке контрольного пакета акций КМТП.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Логин Дело"(основано Сергеем Шишкаревым, с июня текущего года 100% компании принадлежит личному фонду "Сказки Пушкина сегодня") 15 июля стало владельцем пяти компаний: ООО "Буксир", ООО "Транспортная логистика", ООО "Ева", ООО "Мортс" и ООО "Морской павильон". По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем зарегистрированных в Корсакове компаний ранее была Людмила Михеева.

О завершении сделки по приобретению основного оператора морпорта Корсаков – АО "Корсаковский морской торговый порт" - ранее сообщала пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. По данным пресс-службы, на совещании правительства Сахалинской области, которое Трутнев провел в четверг в Южно-Сахалинске, обсуждалась модернизация Корсаковского порта, которой займется "Логин Дело". В рамках проекта планируются: ремонт и усиление парка специализированной портовой техники; восстановительные работы по реконструкции причалов, зон хранения грузов и подходных транспортных путей; оптимизация системы управления портом и значительное увеличение объема грузовой базы.

Как сообщалось, в июне текущего года правительство Сахалинской области и ООО "Логин Дело" на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве по развитию Корсаковского морпорта. Тогда же пресс-служба областного правительства привела слова Шишкарева о том, что сделка по покупке контрольного пакета акций АО "КМТП" находится в завершающей стадии.

В апреле текущего года Шишкарев в интервью "Коммерсанту" сообщал: "Мы договорились с "Росатомом", что приводим его (порт - ИФ) в порядок, риски я беру на себя, и после этого прописываем соглашение, по которому в определенный момент актив может быть передан в ГК "Дело"", - сказал он.

Он отмечал, что у порта есть обязательства по развитию, что вызывало сомнения у партнеров в сделке. "Если все состоится, отдадим актив в управляющую компанию. Если нет - то за риски отвечать и платить буду я", - говорил бизнесмен. По словам Шишкарева, нынешний грузооборот порта составляет порядка 2 млн тонн в год, к 2030 году этот показатель планируется увеличить минимум до 4 млн тонн, в том числе за счет обслуживания всех нефтегазовых проектов в регионе.

Размер уставного капитала КМТП, согласно ЕГРЮЛ, составляет 42 млн 163 тыс. рублей, по данным на 16 июля владельцы компании в ЕГРЮЛ не указаны. В 2023 году АО "КМТП" получило чистую прибыль в размере более 4,1 млн рублей против более 9,8 млн рублей годом ранее. Выручка составила 901,3 млн рублей (в 2022 году - 772 млн рублей), валовая прибыль - 182,5 млн рублей (в 2022 году - 181,3 млн рублей).

Совладелец группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев в декабре 2023 года учредил ООО "Логин Дело" с уставным капиталом 200 млн рублей, основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний. В июне 2024 года собственником (100%) "Логин Дело" стал личный фонд "Сказки Пушкина сегодня" (ЛФ СПС). Личный фонд зарегистрирован в Москве в апреле 2024 года, его учредители в ЕГРЮЛ не заявлены. Директором ЛФ СПС является Ирина Бердникова, она также указана директором фонда подготовки кадрового резерва "Государственный клуб", совладельцем которого был Шишкарев. Бердникова ранее была генеральным директором ООО "Продюсерский центр "Сделано в "Дело", 100% которого владеет Шишкарев.