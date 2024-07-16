"Россети" и "Яндекс" до конца года установят около 200 электрозарядных станций в Москве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Россети Московский регион" и "Яндекс Заправки" планируют ввести около 200 зарядных станций для электротранспорта в Москве до конца текущего года. Об этом сообщило головное ПАО "Россети" в своем канале в Telegram.

Как отмечается в сообщении, партнеры ранее уже ввели первые 20 станций.

"Всего до конца 2024 года планируется установить около 200 ЭЗС (электрозарядных станций, с учетом введенных ранее 20 - ИФ)", - сообщила энергокомпания.

Как уточнили "Интерфаксу" в "Россети Московский регион", компания предоставляет партнерам "в аренду место на трансформаторных подстанциях для установки электрозарядных станций и осуществляет работы по их технологическому присоединению к электросетям "под ключ". "Обслуживанием работающих ЭЗС занимается "Яндекс", - отметили в энергокомпании.

В "Яндекс Заправках" в комментарии "Интерфаксу" на вопрос об условиях партнерства ответили, что это "в прямом смысле совместный проект", где "Яндекс" "предоставляет зарядные станции с установленным ПО компании, а также обслуживание этих точек (все операционные процессы, включая поддержку пользователей)".

"Преимущество трансформаторных подстанций в том, что они располагаются в жилых дворах - так автомобилисты могут заряжать машину по ночам без необходимости выезжать специально за подзарядкой", - отметили в сервисе. Размер инвестиций в проект "Яндекс Заправки" не раскрывают.

Непосредственно "Россети Московский регион" установили и эксплуатируют в Москве 20 зарядных станций "мощностью 22 кВт, без учета ЭЗС, устанавливаемых на трансформаторные подстанции", уточнили "Интерфаксу" в энергокомпании в ответ на вопрос об актуальном количестве таких объектов у нее. "Основное развитие зарядной инфраструктуры общества осуществляется на территории Московской области. На данный момент установлено 176 зарядных станций мощностью от 120 до 150 кВт", - заключили в "Россети Московский регион".