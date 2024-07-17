Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3%, просела АФК "Система" после отсечки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил коррекционный рост вечера вторника, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и дешевеет нефть (Brent торгуется в районе $83,7 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, просели бумаги АФК "Система" после отсечки годовых дивидендов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2953,61 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1054,03 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 июля, составляет 88,2824 руб. (+47,47 копейки).

Подорожали акции "Магнита" (+1,4%), "Роснефти" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), ВТБ (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "ТКС Холдинг" (+0,9%), расписки OZON (+0,9%), бумаги Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы"), "Газпрома" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), акции "Московской биржи" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-2,7%, до 21,344 рубля; выплаты за 2023 год - 0,52 рубля на бумагу), Solidcore (-0,3%), "Северстали" (-0,1%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2940-3000 пунктов.

"В текущих условиях вполне допускаем продолжения коррекционного роста российского рынка. Ближайшим значимым рубежом выступает отметка 3000 пунктов. Несмотря на улучшение настроение в ходе вчерашних торгов, без новых позитивных вводных подняться и закрепиться выше обозначенного уровня будет для индекса проблематично", - считает аналитик.

Накануне индекс МосБиржи обновил годовой минимум, после этого показав рост по итогам дня. Это уже четвертый подобный случай в текущей фазе снижения индекса. Среди ключевых бумаг можно выделить подскочившие почти на 5% акции "Газпрома". Впервые с 5 июля в "плюсе" завершили день бумаги Сбербанка (рост продолжился на вечерней сессии). Вся просадка акций банка во вторник была выкуплена при повышенных объемах торгов, при этом основные технические индикаторы сигнализируют о сильной перепроданности бумаг. Эти факторы дают надежду на то, что акции Сбербанка нашли свой минимум и могут поддержать ростом весь российский рынок, так как в последние дни именно бумаги Сбербанка оказывали наибольшее давление на индекс. Значительно лучше рынка были бумаги золотодобытчиков на фоне обновления ценами на золото своих исторических максимумов, констатирует Головинов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что на рынке акций РФ накануне вечером наметился отскок вверх за счет фиксации прибыли игроками по коротким позициям. Из тяжеловесных бумаг лучший результат показали подорожавшие на 4,6% акции "Газпрома", хотя потенциала их дальнейшего роста темпами "лучше рынка" пока не наблюдается. Намного более перспективным с точки зрения успешности бизнеса является Сбербанк. Скоро на счета инвесторов поступят дивиденды от Сбера, часть которых пойдет на новые покупки акций крупнейшего российского банка.

В целом рынок акций РФ продолжает оставаться в нисходящем тренде. Об отсутствии позитивных настроений говорят ускорившиеся распродажи ОФЗ - индекс МосБиржи гособлигаций накануне потерял почти 0,7%. Также сбываются негативные ожидания по нефти Brent, которая легко прошла поддержку $84 за баррель и возможен тест следующего уровня $83-83,2 за баррель, где проходит нижняя сторона "расходящегося треугольника". Если эта преграда не устоит, распродажи могут резко ускориться на технических факторах, считает эксперт.

Накануне вечером Банк России опубликовал обзор "О чем говорят тренды", где отметил рост инфляции одновременно с ускорением подъема экономики, нехваткой рабочей силы и увеличением кредитования. Неоднократно в документе говорилось о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Сейчас рынок уже готов к повышению ключевой ставки ЦБ с нынешних 16% до 18% годовых. Однако нет уверенности, что этого хватит для торможения роста цен и перегретой экономики, поэтому не исключено, что регулятор может либо прибегнуть к "шоковой терапии", отправив ставку сразу в район 20-24% годовых на непродолжительное время, либо поднять ставку в июле до 18% и продолжить цикл повышения в дальнейшем, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,2-1,9% на статданных и корпоративной отчетности, при этом Dow Jones (+1,9%) вырос на максимальную величину за 13 месяцев и обновил исторический максимум второй день подряд.

Розничные продажи в США в июне не изменились относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,4%, по данным опроса The Wall Street Journal. Согласно пересмотренным данным, в мае розничные продажи увеличились на 0,3%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, по данным министерства труда. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,2%, по данным Trading Economics. Стоимость импортного топлива опустилась на 0,1%, что стало первым снижением с декабря 2023 года.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi потерял 0,8%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,7%).

Трейдеры оценивают сигналы из США и ждут итогов 3-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая, который проходит в Пекине 15-18 июля.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на пленуме ЦК Компартии, заявил о необходимости сохранять приверженность стратегии развития Китая, несмотря на сложную внутреннюю и международную обстановку, в том числе замедление темпов экономического роста в КНР.

Глобальные инвестбанки ухудшают прогнозы для экономики КНР на 2024 год после публикации данных за второй квартал, показавших сокращение темпов повышения ВВП страны в апреле-июне до минимальных с первого квартала 2023 года 4,7% в годовом выражении.

Так, аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы роста китайской экономики на текущий год до 4,9% с 5%, Barclays - до 4,8% с 5%, JPMorgan - до 4,7% с 5,2%.

Си Цзиньпин отметил в своем выступлении, что Китаю следует придерживаться стратегии развития, в которой приоритет отдается, в частности, технологиям.

Потребительские цены в Великобритании в июне выросли на 2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ее замедление до 1,9%.

На нефтяном рынке утром в среду цены "минусуют" после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $83,68 за баррель (-0,1% и -1,3% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $80,72 за баррель (-0,1% и -1,4% во вторник).

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения снижения спроса на энергоносители в Китае в условиях замедления экономического роста в этой стране, отмечает Market Watch.

Внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране (выйдут в среду в 17:30 МСК). Оценки Американского института нефти, обнародованные накануне, показывают сокращение резервов нефти в Штатах на прошлой неделе на 4,44 млн баррелей.