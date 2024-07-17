Саудовская Аравия в мае увеличила добычу и экспорт нефти к апрелю

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в мае увеличила добычу нефти на 0,1% относительно апреля, экспорт нефти - на 2,5%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,118 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 5,968 млн б/с в апреле. При этом он был на 11,7% меньше, чем в мае 2023 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце была на уровне 8,993 млн б/с против 8,986 млн б/с в апреле. В годовом выражении этот показатель упал на 9,7%.

Производство нефти в Венесуэле в мае выросло до 910 тысяч б/с по сравнению с 878 тысячами б/с в предшествующий месяц. Год назад показатель составлял 819 тысяч б/с.

При этом поставки за рубеж из этой страны в мае поднялись до 551 тысячи б/с против 546 тысяч б/с в апреле и 490 тысяч б/с годом ранее.

По предварительным оценкам JODI, США в мае снизили добычу нефти на 1,1% м/м - до 13,103 млн б/с. Между тем за год показатель увеличился на 3,2%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в мае составил 4,363 млн б/с против 4,1 млн б/с в апреле (рост на 6,4%) и 3,789 млн б/с в мае 2023 года (увеличение на 15,2%).

Данных о добыче и экспорте нефти из Ирака за апрель и май JODI не предоставила.