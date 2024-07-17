ЕС может выделить странам Балтии 1,2 млрд евро на строительство Rail Baltica

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Европейское исполнительное агентство по климату, окружающей среде и инфраструктуре (CINEA) утвердило финансирование в размере 1,2 млрд евро до 2027 года прокладку железнодорожной линии европейской колеи Rail Baltica в Латвии, Эстонии и Литве, сообщили BNS в латвийском Министерстве сообщения.

В том числе Латвия должна получить 346,1 млн евро. Из общего объема средств 252 млн евро выделено на строительство южного участка (Миса - граница с Литвой) и 38 млн евро - на строительство объекта в Скулте, который будет служить логистической базой для северного участка магистрали в направлении Эстонии.

Среди других статей расходов в Латвии - софинансирование переноса газопровода и строительства высоковольтной точки подключения к энергосистеме. Также выделено дополнительное финансирование услуг по надзору за строительством и строительной экспертизе, сообщили в министерстве.

По словам министра сообщения Латвии Каспара Бришкенса, выделение финансирования означает, что проект Rail Baltica должен не только продолжаться, но и ускориться. "Выделенные Латвии средства обеспечат проведение необходимых работ на южном участке к литовской границе. В то же время это решение показывает, что нынешняя система финансирования проектов и объемы финансирования не являются оптимальными, в результате чего многие важные для Европы и государств-членов проекты не реализуются вообще или реализуются не в полную силу", - добавил министр.

Из общего объема одобренных CINEA средств 370 млн евро выделено Эстонии и 458 млн евро - Литве. Деньги будут выделяться из фонда Connecting Europe Facility (CEF).

В этом году планируется построить 15% магистрали Rail Baltica по всей Прибалтике, сообщило совместное предприятие RB Rail, курирующее стройку.

По данным RB Rail, в Латвии в ходе международного тендера уже выбраны подрядчики для более чем 200 км основного маршрута, и идет подготовка к началу строительства южного участка на первых 13 км.

В Эстонии начато строительство 22 км магистрали, завершаются тендеры на строительство еще 52 км, и в этом году ожидается начало тендеров на строительство дополнительных 30 км магистрали. Таким образом, общая протяженность магистрали, для которой будут выбраны подрядчики, превысит 100 км.

В то же время в Литве ведется строительство 29 километров магистрали, а к концу года планируется построить 70 километров. Планируется также начать процедуры государственных закупок для строительства участка Шяуляй-Сета, а также для отдельных строительных проектов на границе Каунаса и Литвы с Польшей.

Для ускорения строительства будут объявлены конкурсы на совместное проектирование и строительство. Закупки на электрификацию инфраструктуры Rail Baltica, а также на системы управления поездами и сигнализации идут по графику, сообщает компания.

Rail Baltica соединит Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.

Согласно обновленному анализу затрат по проекту, они могут составить в странах Балтии 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году оценивались в 5,8 млрд евро. В настоящее время нет ясности в отношении дальнейшей модели реализации и управления проектом, а также источников финансирования.