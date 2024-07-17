Рубль чуть подорожал к юаню на "Мосбирже" на фоне дорожающей нефти

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - На торгах среды на "Московской бирже" рубль слегка подорожал к юаню на фоне уверенно дорожающей нефти.

К 19:00 юань подешевел на 3,6 копейки, до 12 рублей.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 18 июля на 19,52 копейки, до 88,0872 рубля, и увеличил курс евро на 4,09 копейки, до 96,3046 рубля.

"В среду рубль почти не изменился в паре с юанем, торговался, как и в предыдущие несколько дней, в узком диапазоне. Полагаем, что рыночная активность несколько усилится в ближайшие дни благодаря подготовке к перечислению налогов в бюджет. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 июля, поэтому уже в предстоящую неделю экспортеры могут начать постепенно наращивать продажу валюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Российский рубль незначительно подрос к китайскому юаню на торгах в среду. В целом, российская валюта остается стабильной и торговалась сегодня в диапазоне 12,05-12,06 за китайский юань. Важных драйверов для российской валюты сегодня не наблюдалось, на повестке остаются инфляционные риски и ожидания относительно будущей траектории ключевой ставки", - рассказал "Интерфаксу" о текущей рыночной ситуации начальник отдела инвестиционной экспертизы ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Иван Журавлев.

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,8% с 15,9% в мае, на 2025 год - до 15% с 12,4%, на 2026 год - до 10,6% с 9,4%, следует из ежемесячного опроса Банка России.

На 2027 год прогноз аналитиков по средней ключевой ставке составляет 8%. Оценка аналитиками нейтральной ключевой ставки осталась на прежнем уровне в 7,5%.

Прогноз по росту ВВП на 2024 год повышен до 3,2% с 2,9%. Ожидания аналитиков по инфляции на этот год тоже выросли - до 6,5% с 5,5%. Прогноз по росту ВВП на 2025 год остался на уровне 1,7%, на 2026 год повышен до 1,7% с 1,6%. Прогноз по инфляции на следующий год повышен до 4,5% с 4,2%, на 2026 год не изменился - 4,0%.

Опрос проводился 12-16 июля 2024 года. Результаты опроса являются медианой прогнозов 31 экономиста из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 рубля (92,3 рубля в мае), в 2025 году - 95 рублей (96,2 рубля ранее), в 2026 году - 97,2 рубля (98,3 рубля ранее). В 2027 году ожидают его на уровне 98,9 рубля.

Инфляционные ожидания населения России в июле выросли до 12,4% с 11,9% в июне, показал опрос "инФОМ", проведенный по заказу ЦБ 1-11 июля. Таким образом, рост инфляционных ожиданий ускорился по сравнению с июнем, когда они прибавили 0,2 п.п.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле, напротив, упала - до 14,2%, после роста с 14% до 14,4% в июне.

В этом году в нижней точке - 11% - инфляционные ожидания находились в апреле. Затем последовал скачок на 0,7 п.п. в мае и более сдержанный рост в июне.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по ДКП пройдет 26 июля. ЦБ уже ясно дал понять, что повышение ставки с нынешних 16% практически неизбежно, и вопрос только в том, насколько широким будет его шаг.

Профессиональные аналитики также повышают свои прогнозы по инфляции (и по среднему значению ключевой ставки). Консенсус-прогноз "Интерфакса" по инфляции на 2024 год в июле вырос до 6,3% с 5,7% по опросу месяц назад, консенсус по опросу самого ЦБ (опубликован одновременно с инфляционными ожиданиями населения) - с 5,5% до 6,5%.

Аналитики Банка России в преддверии совета директоров ЦБ по ключевой ставке прибегли к жесткой формулировке о перспективах денежно-кредитной политики, превосходящей по "ястребиности" официальный июньский сигнал регулятора.

По итогам совета в июне ЦБ, заявив о возможности повышения ставки на следующем заседании, отметил, что "для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле".

В бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ, опубликованном 16 июля, говорится не только о длительности поддержания таких условий, но и отмечается необходимость их ужесточения.

"За этим (разворотом дезинфляционного тренда - ИФ) стоят в том числе волатильные и разовые факторы. Однако устойчивое инфляционное давление в экономике также возросло, хотя и не столь значительно. Повысились инфляционные ожидания населения и бизнеса. При этом уровень процентных ставок возрос, в том числе из-за ужесточения сигналов Банка России по денежно-кредитной политике. Тем не менее, во II квартале 2024 года спрос продолжал расти темпами, превышающими текущие возможности экономики, при высокой экономической и кредитной активности. Для возвращения инфляции к цели, а экономики - к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии, а также поддержание жестких ДКУ продолжительное время", - считают аналитики ЦБ.

"Своевременное возвращение инфляции к 4% предполагает более жесткие ДКУ, чем те, что сложились в первом полугодии 2024 года", - подчеркивается в докладе.

Проводимая продолжительное время жесткая ДКП может способствовать восстановлению баланса и стабилизации на перегретом рынке труда через охлаждение спроса на труд, что позволит сбалансировать ситуацию в экономике с учетом длительного времени, которое требуется для подстройки предложения товаров и услуг на рынке через инвестиции в новое оборудование и технологии, полагают аналитики ЦБ.

Укрепление рубля пока не сказалось на потребительских ценах, отмечают они. "Более того, медиана роста цен товаров и услуг с высокой чувствительностью к динамике обменного курса рубля в мае и июне повысилась. Это, вероятно, связано с перекладыванием импортерами в цены возросших логистических и платежных издержек", - сказано в докладе.

Совет директоров ЦБ по ставке состоится 26 июля.

По данным Росстата, инфляция в России с начала года к 8 июля составила 4,68%. В апреле ЦБ повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что на опорном заседании совета директоров 26 июля будет "значимо" повышен прогноз по инфляции на 2024 год.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе еще пересмотреть его в сторону небольшого увеличения.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2024 году составляет 6,3% (вырос с 5,7% на начало июня).

Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в Россию товаров и оказания услуг в мае 2024 года достигла нового максимума - 41,8%, превысив прежний рекордный уровень, зафиксированный в апреле - 41,1%, следует из предварительных данных ЦБ о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

При оплате импорта из стран Азии доля рублевых платежей достигла нового максимума - 37,7% (прежний был в апреле - 36,1%).

При оплате российского экспорта товаров и услуг странами Азии в мае также установлен рекорд - впервые более половины поступивших платежей были выполнены в валютах дружественных стран (52,9%, прежний максимум - в апреле, 47,4%).

Доля платежей в рублях за российский экспорт в европейские страны также обновила максимум - она выросла до 62,7%, превысив рекордное значение, зафиксированное месяцем ранее - 58,4% в апреле. Одновременно в мае было обновлен минимум доли платежей за импорт, выполненных в валютах недружественных стран - она упала до 25,6% с 31,8% в апреле (прежний минимум был в марте - 29,3%).

По расчетам, доля платежей в валютах недружественных государств при расчетах за поставки товаров и оказание услуг во внешнеторговом обороте РФ все три весенних месяца 2024 года оставалась на минимальных уровнях: в марте и апреле - 20,8%, в мае - снизилась до 20,1%. Соответственно, доля рублевых платежей составляла в марте 42,7% (рекордное значение), в апреле - 40,7%, в мае - 39,1%, в дружественных валютах - 36,5%, 38,5% и 40,8% соответственно (уступает только рекордному уровню января - 42,1%).

Эти изменения валютной структуры расчетов по внешнеэкономическим контрактам предшествовали смягчению норматива зачисления валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами на счета в уполномоченных банках сначала в конце июня с 80% до 60%, затем в середине июля до 40%.

Подъем цен на нефть усилился на данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов этого вида топлива в США на прошлой неделе.

К 19:00 сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,64% - до $85,09 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,51% - до $82,58 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали снижения на 1,08 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 875 тысяч баррелей после снижения на 702 тысячи баррелей неделей ранее.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 июля выросла на 11 базисных пунктов - до 16,29% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась относительно вторника на 2 базисных пункта - до 15,92% годовых, на три месяца - прибавила 1 базисный пункт, поднявшись до 16,17% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев увеличилась также на 1 базисный пункт - до 16,43% годовых.