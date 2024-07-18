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Рубль при открытии торгов слегка дешевеет в паре с юанем

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного дорожает на Московской бирже утром в четверг. Рубль слегка опускается на старте торгов, несмотря на позитивную динамику цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,008 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,57 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься на данных о сокращении запасов топлива в США по итогам третьей недели подряд.

Такой длительный период снижения последний раз был отмечен в сентябре прошлого года. При этом падение резервов нефти превзошло ожидания рынка.

Кроме того, сделанные в последнее время заявления представителей Федеральной резервной системы усилили ожидания, что американский ЦБ снизит базовую ставку в сентябре. Это будет способствовать активизации роста экономики и, соответственно, приведет к повышению спроса на энергоресурсы, пишет Trading Economics.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 по московскому времени выросли на 0,76% и составляли $85,72. Цены августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг увеличились на 1,1% - до $83,76 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны, в то время как эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 0,8 млн баррелей.

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