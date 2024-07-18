Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1% из-за отсечки "Сургутнефтегаза" и "Транснефти"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций открылись снижением по большинству blue chips, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1% во главе с "префами" "Сургутнефтегаза" (-21,3%) и "Транснефти" (-10,4%) после отсечки годовых дивидендов компаний.

Внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и подорожала нефть (цена Brent поднялась к $85,8 за баррель).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1% до 2919,06 пункта, индекс РТС снизился на 1% до 1043,93; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 18 июля, составляет 88,0872 рубля (-19,52 копейки).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,7% и -21,3% "префы"; выплаты за 2023 год - 0,85 рубля и 12,29 рубля соответственно), "префы" "Транснефти" (-10,4%, до 1284 рубля; выплаты - 177,2 рубля на "префы"), бумаги Solidcore (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "НЛМК" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), акции "МТС" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "ММК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), ВТБ (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,7%), "Норникеля" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "ТКС Холдинг" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов, российский рынок акций накануне попытался продолжить довольно уверенный отскок среды вверх, но ни сил, ни желания для подъема не оказалось. Таким образом, очередная попытка роста потерпела крах, что лишь усиливает среднесрочные позиции "медведей". Исходя из аналогии последних недель, в четверг снижение рынка акций должно быть продолжено, полагает эксперт.

В среду последний день с более чем 19%-ными дивидендами торговались привилегированные акции "Сургутнефтегаза". Бумага стала аутсайдером дня, подешевев на 4%. Это является наглядным примером того, что дивиденды в свете огромных безрисковых доходностей становятся неинтересными. Следовательно, не стоит питать особых иллюзий относительно того, что поступившие на счета инвесторов выплаты будут в основной своей массе реинвестированы в рынок акций, считает Антонов.

По его оценке, не исключено, что "префы" "Сургутнефтегаза" в четверг провалятся намного больше размера дивидендов. Покупать бумагу сейчас нет никакого смысла. Этот актив был интересен, прежде всего, как защита от девальвации, но в условиях высоких депозитов стоит ожидать скорее небольшого укрепления рубля, нежели его сильной девальвации. Впрочем, есть предположение, что часть валютной кубышки "Сургута" уже давно переведена в рубли, и компания будет зарабатывать на высоких рублевых ставках, полагает представитель "Алор Брокер".

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, азиатские фондовые индексы начали день с падения, преимущественно за счет снижения "голубых фишек" - инвесторы обеспокоены возможной эскалацией торговой напряженности между США и Китаем.

В четверг внимание инвесторов будет приковано к решению ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики, ожидается, что банк оставит ставку без изменений.

Индекс "Московской биржи" остается в пределах узкого диапазона и в среду не смог закрепиться выше уровня 3000 пунктов. Несмотря на попытки восходящего движения, рынок откатился к прежним значениям из-за давления на валютном рынке и ожиданий ужесточения монетарной политики Банка России.

"Прогноз по индексу остается неоднозначным. С одной стороны, рост цен на нефть и стабильные макроэкономические данные могут способствовать росту индекса. С другой стороны, ужесточение монетарной политики и валютные колебания оказывают сдерживающее влияние", - считает эксперт.

Позитивным фактором в четверг может стать статистика по инфляции в России, опубликованная в среду: недельные данные показали незначительное замедление, что может смягчить ожидания по повышению ставки ЦБ и поддержать восстановление котировок госбондов. Однако в краткосрочной перспективе волатильность и ожидания рынков остаются высокими, что ограничивает возможности для значительного улучшения, заключил Кабаков.

В США в среду упали индексы акций S&P 500 (-1,4%) и Nasdaq (-2,8%, максимальное снижение с декабря 2022 года), вырос по итогам шестой сессии подряд индекс Dow Jones (+0,6%) и в 22-й раз с начала года обновил исторический максимум.

Цены акций американских чипмейкеров Nvidia, AMD и Broadcom упали более чем на 6% на фоне сообщений СМИ о том, что власти США готовы ввести серьезные торговые ограничения в случае, если компании продолжат предоставлять Китаю доступ к продвинутым полупроводниковым технологиям.

Инвесторы также оценивали статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы.

Число новостроек в США в июне выросло на 3% относительно предыдущего месяца и составило 1,353 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,3 млн, по данным Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем на 0,3%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что данные о динамике потребительских цен в США за последние несколько месяцев были воодушевляющими и говорят о приближении дезинфляционного тренда. "Все это позитивные сигналы. Хотелось бы увидеть больше данных, чтобы обрести уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к нашему целевому показателю в 2%", - сказал он.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,7%).

Сделанные в последнее время заявления представителей Федеральной резервной системы усилили ожидания, что американский ЦБ снизит базовую ставку в сентябре. Это будет способствовать активизации роста экономики и, соответственно, приведет к повышению спроса на энергоресурсы, пишет Trading Economics.

Япония в июне увеличила экспорт на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства финансов. Подъем показателя был зафиксирован по итогам седьмого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 6,4%, сообщает Trading Economics. Японский импорт вырос на 3,2%. Средний прогноз экспертов предполагал увеличение на 9,3%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают подниматься на данных о сокращении запасов топлива в США по итогам третьей недели подряд (такой длительный период снижения запасов в США последний раз был отмечен в сентябре 2023 года).

К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8% до $85,75 за баррель (+1,6% накануне), августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,2%, до $83,78 за баррель (+2,6% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 0,54-0,8 млн баррелей.