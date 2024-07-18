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"ВСМПО-Ависма" в I полугодии увеличила выручку по РСБУ на 11%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в I полугодии 2024 года увеличила выручку по РСБУ на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 51,219 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Себестоимость продаж выросла на 31,7%, составив 34,808 млрд рублей.

Данные по чистой прибыли в отчетности не приведены.

Совокупный финансовый результат периода составил 8,144 млрд рублей в первом полугодии этого года против 14,614 млрд рублей за первое полугодие прошлого года (снижение на 44%).

Прочие доходы сократились в 1,8 раза до 13,376 млрд рублей, прочие расходы – вдвое до 9,869 млрд рублей.

Кредиторская задолженность компании возросла с 35,31 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 49,143 млрд рублей на 30 июня 2024 года, дебиторская - с 75,47 млрд рублей до 81,509 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" имеет полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий из титана с высокой степенью механической обработки. В настоящее время информация об акционерах на сайте компании отсутствует.

ВСМПО-Ависма
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