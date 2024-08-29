"ВСМПО-Ависма" увеличила полугодовую чистую прибыль по МСФО на 0,4%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в январе-июне 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 0,4% в годовом исчислении, до 12,39 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Ее выручка выросла на 9,6% - до 59,61 млрд рублей.

В частности, выручка от реализации товаров возросла на 9,9% и составила 53,21 млрд рублей, выручка от предоставления услуг - на 14,8%, до 1,1 млрд рублей.

Согласно отчету, по данным на 30 июня компания заключила контракты на приобретение машин и оборудования на сумму 6,49 млрд рублей, что на 33,4% больше, чем за весь 2023 год.

Основные финпоказатели "ВСМПО-Ависмы" по МСФО (тысячи рублей):

I полугодие 2024г I полугодие 2023г Динамика Выручка 59 611 982 54 372 913 +9,6% Себестоимость продаж 34 548 587 30 671 869 +12,6% Валовая прибыль 25 063 395 23 701 044 +5,7% Прибыль от операционной деятельности 14 227 648 13 274 914 +7,2% Прибыль до налогообложения 16 281 736 16 225 600 +0,3% Чистая прибыль 12 389 443 12 345 421 +0,4%

Краткосрочные обязательства компании увеличились на 3,3% - до 128,99 млрд рублей. Общий объем обязательств уменьшился на 4,8% - до 206,37 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки.