"ВСМПО-Ависма" увеличила полугодовую чистую прибыль по МСФО на 0,4%
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в январе-июне 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 0,4% в годовом исчислении, до 12,39 млрд рублей, говорится в отчетности компании.
Ее выручка выросла на 9,6% - до 59,61 млрд рублей.
В частности, выручка от реализации товаров возросла на 9,9% и составила 53,21 млрд рублей, выручка от предоставления услуг - на 14,8%, до 1,1 млрд рублей.
Согласно отчету, по данным на 30 июня компания заключила контракты на приобретение машин и оборудования на сумму 6,49 млрд рублей, что на 33,4% больше, чем за весь 2023 год.
Основные финпоказатели "ВСМПО-Ависмы" по МСФО (тысячи рублей):
|I полугодие 2024г
|I полугодие 2023г
|Динамика
|Выручка
|59 611 982
|54 372 913
|+9,6%
|Себестоимость продаж
|34 548 587
|30 671 869
|+12,6%
|Валовая прибыль
|25 063 395
|23 701 044
|+5,7%
|Прибыль от операционной деятельности
|14 227 648
|13 274 914
|+7,2%
|Прибыль до налогообложения
|16 281 736
|16 225 600
|+0,3%
|Чистая прибыль
|12 389 443
|12 345 421
|+0,4%
Краткосрочные обязательства компании увеличились на 3,3% - до 128,99 млрд рублей. Общий объем обязательств уменьшился на 4,8% - до 206,37 млрд рублей.
"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки.