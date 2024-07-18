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Electrolux продаст бизнес по выпуску водонагревателей в ЮАР за $130 млн

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Шведский производитель бытовой техники Electrolux Group достиг соглашения о продаже бизнеса Kwikot, занимающегося производством водонагревателей в ЮАР, за 2,4 млрд рэндов ($130 млн), говорится в сообщении компании.

Покупателем выступает Haier Smart Home.

Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале этого года. Продажа актива окажет единовременное негативное влияние на прибыль Electrolux в размере около 600 млн шведских крон ($56,8 млн).

Kwikot зафиксировал выручку в размере 1,9 млрд рэндов в 2023 году.

Акции Electrolux дорожают на 0,1% в четверг. С начала года капитализация компании упала на 18,7%.

Electrolux ЮАР
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