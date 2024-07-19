Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В пятницу торги на российском рынке акций сохранили восходящий импульс предыдущего дня, хотя внешние фондовые площадки подают негативные сигналы и просела нефть (котировки Brent опустились ниже $84,6 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%.

Лидерами роста выступили и расписки Ozon. Упали после отсечки годовых дивидендов акции "Совкомфлота".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2983,99 пункт, индекс РТС вырос на 0,1% до 1069,72 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 19 июля, составляет 87,8754 рубля (-21,18 копейки).

Подорожали расписки OZON (+1%), акции "Магнита" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), Solidcore (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "Северстали" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "ТКС Холдинг" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%),

Подешевели акции "Совкомфлота" (-5,8%, до 105,14 рубля) после отсечки на Мосбирже годовых дивидендов (выплаты за 2023 год - 11,27 рубля на акцию, доходность около 10% годовых). На этом завершился сезон дивидендных отсечек за 2023 год.

Также подешевели акции ПАО "Полюс" (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу попробует подняться выше отметки 3000 пунктов.

"На данный момент картина по индексу указывает на то, что российский рынок все же смог найти свои локальные минимумы. Вполне вероятно, что даже в случае повышения ставки Банком России на 200 б.п., сильного негатива на рынке акций не будет. Данный сценарий уже должен быть заложен в цены. При таком развитии ситуации допускаем продолжение восстановления акций. Впрочем, до осени, вероятнее всего, будем наблюдать боковое движение индекса в широком диапазоне", - считает аналитик.

Накануне индекс МосБиржи приблизился вплотную к отметке 3000 пунктов, большинство акций показали рост. Среди ключевых бумаг можно отметить акции "Газпрома", которые прибавили более 4% и обновили максимумы начала июля. Бумаги "ЛУКОЙЛа" смогли сломать локальный нисходящий тренд, прибавив за день почти 2%. Порадовали инвесторов также акции Сбербанка. Для подтверждения разворота вверх бумагам банка необходимо закрепиться выше отметки 290 рублей, полагает Головинов.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков также отмечает, что индекс МосБиржи на вечерней сессии четверга вплотную приблизился к психологически значимой отметке 3000 пунктов. С технической точки зрения, индекс МосБиржи демонстрирует возможность возврата в зону выше 3000 пунктов, несмотря на неоднозначные внешние и внутренние факторы.

На глобальных рынках инвесторы в пятницу ожидают выступления представителей Федрезерва США Джона Уильямса и Рафаэля Бостика. В Европе важным событием станет публикация промышленной инфляции в Германии за июнь. Великобритания внесла в санкционный список 11 морских судов, отметил эксперт.

В США в четверг индексы акций снизились на 0,7-1,3% во главе с Dow Jones, который потерял более 500 пунктов. Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones стали акции Goldman Sachs и JPMorgan, подешевевшие на 3,2%.

Растущие ожидания скорого уменьшения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой подталкивают инвесторов к выходу из существенно подорожавших за последнее время акций крупных американских компаний, отмечает Bloomberg. Трейдеры продают бумаги, фиксируя прибыли и высвобождая средства для инвестиций в те сферы, которые должны выиграть от смягчения политики ФРС.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, трейдеры оценивают в 96,2% вероятность ее снижения Федрезервом в сентябре, по данным CME FedWatch. Месяц назад такая вероятность оценивалась лишь в 67%, отмечает MarketWatch.

Статданные, опубликованные 18 июля, показали резкое увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе (до 243 тысяч), что превысило ожидания и указывает на спад активности на американском рынке труда, а также говорит в пользу смягчения политики ФРС.

В Азии в пятницу также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi снизился на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), просели американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,2%).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали сохранение инфляции в Японии на максимальном уровне с февраля, повысив ожидания подъема ключевой процентной ставки японским ЦБ на июльском заседании.

В Японии потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком) в июне повысились на максимальные за три месяца 2,6% после подъема на 2,5% в мае. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 2,7%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно проседают. К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,6% до $84,57 за баррель (+0,4% накануне), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,9% до $82,17 за баррель (-0,4% в четверг).

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения относительно сокращения спроса в КНР в условиях ослабления экономического роста. Третий пленум ЦК Компартии Китая, завершившийся накануне, не принес сигналов того, что власти страны планируют предпринять серьезные шаги для стимулирования потребительского спроса или преодоления кризиса на рынке недвижимости, отмечает Bloomberg.

При этом ОПЕК+ может начать сворачивание части ограничений на добычу нефти в четвертом квартале. Представители альянса не ожидают, что министерский мониторинговый комитет альянса на очередной встрече предложит какие-то изменения плана действий.

Как известно, восемь стран-добровольцев из числа ОПЕК+ в начале июня договорились с октября 2024 года постепенно, на ежемесячной основе, сворачивать ограничение производства нефти в 2,2 млн б/с. Они дали понять, что готовы приостанавливать увеличение добычи или даже снова снижать ее в зависимости от ситуации на рынке.

Министерский мониторинговый комитет (JMMC), где сопредседателями являются представители России и Саудовской Аравии, каждые два месяца собирается, чтобы оценить рыночную ситуацию. Следующее заседание намечено на 1 августа.