"Тольяттиазот" возобновил отгрузку карбамида речным транспортом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - АО "Тольяттиазот" (ТОАЗ) возобновило отгрузку карбамида речным транспортом в порту Тольятти на фоне растущего спроса на минеральные удобрения, сообщает пресс-служба компании.

"Продукция отгружается покупателю на причале ТОАЗа судами класса "река-море", вмещающими порядка 5 тыс. тонн карбамида. На текущий момент периодичность отгрузки - одно судно в месяц. Соответственно, до конца сезона планируется выполнить еще несколько отправок", - говорится в сообщении.

Погрузка проходит в круглосуточном режиме и длится несколько дней подряд, поскольку для полной загрузки одного судна автомобильной технике требуется выполнить около 250 рейсов.

Инициатива по расширению логистических путей обусловлена растущим спросом потребителей на минеральные удобрения, отмечается в сообщении.

"Тольяттиазот" планомерно развивает логистические маршруты для оперативной и бесперебойной доставки продукции. В 2023 году мы нарастили объем отгрузки железнодорожным транспортом, сейчас подключили и речной. Пилотный рейс доказал свою эффективность, поэтому поставки этим видом транспорта будут продолжены", - приводятся в сообщении слова руководителя управления по коммерческой деятельности ТОАЗа Олега Шахватова.

Как сообщалось, согласно утвержденной стратегии развития предприятия на 2024-2035 годы ТОАЗ намерен увеличить производство аммиака с 3,5 млн тонн до 4 млн тонн в год (на 14%), карбамида - с 1,76 млн тонн до 3,9 млн тонн (в 2,2 раза).

В частности, в рамках стратегии рассматривается возможность строительства 4-го и 5-го агрегатов карбамида мощностью по 850 тыс. тонн в год каждый (capex в проекты оценивается в 44,02 млрд и 45,2 млрд рублей соответственно).

В 2023 году ТОАЗ выработал 1,64 млн тонн карбамида, что в 1,8 раза больше, чем в 2022 году, выпуск аммиака увеличился на 13,4%, до 1,601 млн тонн. В 2021 году ТОАЗ выпустил 913 тыс. тонн карбамида и 3,051 млн тонн аммиака. Показатель того года по производству аммиака стал рекордным за всю деятельность предприятия, по карбамиду - вторым, уступив выработке в 915 тыс. тонн в 1990 году. За 2022 год показатели оперативно не раскрывались.

Согласно отчету компании за 2023 год, в структуре распределения поставок 74% пришлось на железнодорожный транспорт, 17% - на трубопроводные поставки, 9% - на автотранспорт.

Ранее ТОАЗ приостанавливал практику доставки карбамида на судах класса "река-море" в 2015 году, возобновил в 2020 году.

"Тольяттиазот" – один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3,5 млн тонн аммиака на семи крупнотоннажных агрегатах и 1,76 млн тонн карбамида в год на трех агрегатах (агрегат карбамида №3 мощностью 2,2 тыс. тонн в сутки принят в промышленную эксплуатацию в декабре 2023 года). В настоящее время в активной стадии строительства находится терминал по перевалке аммиака в морском порту Тамань.