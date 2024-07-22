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Опрошенные ЕЦБ эксперты ждут достижения инфляции в еврозоне 2% в 2025 году

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в еврозоне достигнет целевых 2% в 2025 году, показал квартальный опрос аналитиков, проведенный Европейским центральным банком.

По результатам опроса 56 экспертов, опубликованным на сайте ЕЦБ, в 2024 году потребительские цены в валютном блоке вырастут на 2,4%.

В обоих случаях прогноз совпал с итогами апрельского опроса.

Между тем ожидания инфляции на 2026 год понижены до 1,9% с 2%.

Базовая инфляция, не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, в 2024 году составит 2,7%, в 2025 году - 2,2%, в 2026 году - 2%, полагают аналитики.

По их мнению, ВВП еврозоны вырастет на 0,7% в этом году (в апреле ожидался подъем на 0,5%) и на 1,3% (+1,4%) в следующем.

Прогноз безработицы на текущий год понижен до 6,5% с 6,6%.

На минувшей неделе ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне и не дал четкого сигнала о сроках их следующего снижения. Базовая ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам - 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - 4,5%. Ставки были снижены в июне.

ЕЦБ еврозона
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