Глава ЦБ Италии прогнозирует дальнейшее снижение ставок ЕЦБ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Участники рынка могут ожидать дальнейших снижений процентных ставок в еврозоне, заявил, выступая в Римини, член управляющего совета Европейского центрального банка и глава ЦБ Италии Фабио Панетта.

"Разумным будет ожидать, что мы приближаемся к фазе смягчения денежно-кредитной политики", - сказал он, отметив, что инфляция в еврозоне замедляется.

ЕЦБ снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов в июне и сохранил их на прежнем уровне в июле. Сейчас базовая ставка по кредитам составляет 4,25% годовых, по депозитам - 3,75%, по маржинальным кредитам - 4,5%. Следующее заседание регулятора состоится 12 сентября.