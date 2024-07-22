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Продажи российской сельхозтехники за 6 месяцев снизились на 10%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2024 года продажи сельхозтехники российского производства сократились на 10%, до 107,4 млрд рублей, на фоне снижения платежеспособного спроса со стороны сельхозпроизводителей, сообщили "Интерфаксу" в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

В частности, продажи зерноуборочных комбайнов за 6 месяцев снизились на 22% (до 2368 штук), самоходных кормоуборочных комбайнов - на 32% (до 107 штук), сельскохозяйственных тракторов - на 1% (до 2121), плугов - на 22% (до 788), культиваторов - на 18% (до 1231), борон - на 10% (до 2002), сеялок - на 15% (до 1918), косилок - на 10% (до 1456).

Предприятия российских производителей сельхозтехники загружены лишь на 40-60% и имеют потенциал для наращивания выпуска, но у производителей сельхозпродукции нет средств на покупку новых машин, отмечают в Росспецмаше.

Ассоциация считает недостаточным объем финансирования "программы 1432" (субсидии производителям отечественной сельхозтехники для ее продажи со скидками) в объеме 8 млрд рублей на текущий год вместо необходимых 20 млрд рублей, а также отмечает малые объемы финансирования льготного кредитования на покупку сельхозмашин на фоне высокой ставки ЦБ.

Кроме того, доходность производителей сельхозпродукции снижают цены на внутреннем рынке и экспортные пошлины. Так, базовую цену на пшеницу, по мнению ассоциации, необходимо увеличить с 18 тысяч рублей до 24 тысяч рублей.

Росспецмаш
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