Рынок акций РФ начал неделю с роста к 3025 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста, продолжая восходящий коррекционный импульс минувшей недели, при этом подъем сдерживался снижением нефти (Brent опустилась ниже $82,5 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 3025 пунктам во главе с бумагами "ФосАгро" (+3,9%), во "втором эшелоне" раллировали расписки Qiwi (+21,9%) на новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3024,54 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1085,43 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 июля, составил 87,7805 руб. (-24,01 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+2,8%), "Газпром нефти" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,3%), АФК "Система" (+1,9%), "Роснефти" (+1,8%), ВТБ (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), Сбербанка (+1,1% и +0,9% "префы"), "АЛРОСА" (+1%), "ТКС Холдинг" (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), ОК "Русал" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "Газпрома" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%).

Чистая прибыль ВТБ за I полугодие 2024 года по РСБУ составила 135,64 млрд руб. против 141,06 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Чистая прибыль Т-Банка за I полугодие 2024 года по РСБУ составила 28,87 млрд руб. против 19,13 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Подешевели акции "Северстали" (-2,3%, до 1459,6 рубля), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,5%), бумаги "ММК" (-1,4%), "Магнита" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам II квартала 2024 года в размере 31,06 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Закрытие реестра под выплаты - 10 сентября.

"Северсталь" во II квартале 2024 года сократила EBITDA на 6% по сравнению с первым кварталом, до 61,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Основной причиной падения стало увеличение себестоимости производства во время ремонта доменной печи и приобретение трейдера "А-Групп". Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 60,3 млрд рублей (-7,7%).

Совет директоров ПАО "ММК" 24 июля рассмотрит созыв внеочередного собрания акционеров и рекомендацию по размеру дивидендов за первое полугодие 2024 года, сообщила компания.

ПАО "НЛМК" и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подписали мировое соглашение об урегулировании спора по законности решения ФАС о наличии коллективного доминирования ("дело металлургов"), говорится в материалах суда.

Комментарии аналитиков

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ начал неделю позитивно, индекс МосБиржи в моменте превышал 3040 пунктов.

"В понедельник нередко реализуется спрос инвесторов, отложенный с конца предыдущей недели из-за опасений реализаций негатива в выходные. Цены на нефть удерживались на комфортном уровне, а курс рубля был нейтральным. Народный банк Китая неожиданно опустил ставки на рекордные минимумы, но реакция китайского фондового рынка на это решение оказалась нейтральной", - отметил он.

Вторник будет не слишком богат на события и публикации. Мосбиржа в этот день запустит фьючерсы на индекс IPO. В США обнародуют данные по продажам на вторичном рынке жилья за июнь, а в рамках сезона квартальных отчетностей финансовые результаты представят Alphabet, Tesla, Visa, Coca-Cola, General Electric.

"В ближайшие дни торговая активность может быть сдержанной в виду пятничного заседания ЦБ РФ, по итогам которого, вероятнее всего, будет повышена ключевая ставка. Прогноз по индексу МосБиржи на 23 июля - 3000-3100 пунктов", - считает Бахтин.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, индекс МосБиржи закрепился выше 3000 пунктов, но все еще остается недалеко от годового минимума.

"Сейчас внимание инвесторов постепенно смещается в сторону предстоящего заседания Банка России 26 июля. Регулятор может повысить ключевую процентную ставку до 18% годовых и дать "ястребиный" сигнал, допускающий повышение ставки на следующих заседаниях, а также повысить диапазон ставки на этот и следующие годы в своем обновленном среднесрочном прогнозе. Решение может быть обусловлено повышенной потребительской инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями. На этом фоне рынок акций будет оставаться под давлением", - считает эксперт.

Нефть Brent дешевеет третью торговую сессию подряд, опустившись в район $82 за баррель. Цены могли отреагировать снижением на решение президента США Джо Байдена не участвовать в предвыборной гонке. Вероятность победы Дональда Трампа в этой связи может вырасти. В случае своего президентства Трамп может открыть Мексиканский залив и Аляску для дальнейшей разведки и добычи нефти с целью повысить уровень добычи энергоресурсов на 3 млн баррелей в сутки, что может повысить предложение на рынке в противовес действиям ОПЕК+. При этом негативную динамику на нефтяном рынке усиливают слабые данные по росту экономики Китая, полагает Кравченко.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, в понедельник настроения на мировых фондовых площадках улучшились. На минувших выходных стало известно, что президент США Джо Байден снимает свою кандидатуру с президентской гонки и рекомендует занять свое место Камале Харрис. Окончательный кандидат в президенты со стороны демократов будет определен в августе на общем съезде партии.

Народный банк Китая в понедельник неожиданно снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%. Смягчение политики китайским ЦБ является признанием наличия серьезного давления на экономику в настоящее время, полагает аналитик.

Российский рынок начал неделю с роста на фоне снятия Байденом своей кандидатуры с выборов. Инвесторы считают, что кандидатура Трампа гораздо выгоднее для России, поэтому позитивно оценивают эту новость. В фаворитах находится нефтегазовый сектор, так как у участников рынка появляются надежды на снятие санкций на фоне урегулирования конфликта с Украиной после избрания Трампа, считает Степанов.

В лидерах роста выступили расписки Qiwi, так как Т-Банк (бывший Тинькофф банк) выкупил контрольные доли в их факторинговом бизнесе у АО "Киви". Индекс МосБиржи закрепляется в диапазоне 3000-3280 пунктов. Технически на рынке акций сформировался разворот вверх, однако заседание ЦБ РФ в конце этой недели может привнести волатильность на рынок, полагает представитель "Финама".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на прошлой неделе инвесторы сумели выкупить просадку, индекс МосБиржи отскочил выше 3000 пунктов. Ближайшее сопротивление находится в районе 3030 пунктов.

"Однако среднесрочный тренд по рынку акций остается нисходящим. На недельном графике индекса МосБиржи видно, как попытки отскока оканчивались новыми мощными продажами. Поэтому "ловить падающий нож" не рекомендуется", - считает эксперт.

Также стоит быть осторожными с бумагами, которые недавно очистились от дивидендов. Так, "Транснефть" и "МТС" подают намерения быстро закрыть дивидендные "гэпы". Но такая же картина наблюдалась и по "ЛУКОЙЛу" - бумага неплохо начала расти после отсечки реестра, но потом покатилась вниз. Для любителей "МТС" стоит напомнить, что бумага не смогла закрыть прошлогодний дивидендный "гэп". Вполне возможно, что так же будет и в этом году, предупреждает Антонов.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций вслед за США (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,5-1,3%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,5-0,7% во главе с Nasdaq, просел менее чем на 0,1% Dow).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) неожиданно опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%. Ставка по пятилетним кредитам, являющаяся ориентиром для рынка ипотеки, снижена до 3,85% с 3,95%.

Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики не ожидали их изменения, по данным Trading Economics.

Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по 7-дневным операциям РЕПО - до 1,7% с 1,8%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", говорится в сообщении ЦБ.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что именно ставка по 7-дневным операциям РЕПО в будущем может стать ключевой для НБК, который хотел бы ориентироваться на более краткосрочные ставки.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены продолжают сползать вниз после локальной коррекции на азиатской сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $82,28 за баррель (-0,4% и -2,9% в пятницу), августовская цена WTI - $79,89 за баррель (-0,4% и -3,3% в пятницу). Срок биржевого обращения августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник.

Трейдеры оценивают новости из США, а также ситуацию с лесными пожарами в Канаде, которая может привести к снижению добычи нефти в стране.

На прошлой неделе цена Brent снизилась на 2,8%, WTI - на 2,5%.

Опасения возникновения дефицита на рынке в краткосрочной перспективе поддержали цены в понедельник, говорится в обзоре аналитиков ANZ Research. Лесные пожары в Канаде ставят под угрозу добычу в объеме порядка 348 тыс. баррелей в сутки, заявили регуляторы канадской провинции Альберта.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли расписки Qiwi (+21,9%), "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (+9%), ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (+8,8%), бумаги SFI (+7,3%), "СПБ биржи" (+5%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+4,7%), "КАМАЗа" (+4,6%), расписки ЦИАН (+4,2%).

Группа Т-Банка (ранее Тинькофф банк) выкупила контрольные доли (по 51%) в ООО "РОВИ Факторинг Плюс" и ООО "РОВИ Технологии" у АО "Киви", следует из данных ЕГРЮЛ. Владельцем долей в обеих компаниях стала структура "ТКС Холдинга" (головной компании Т-Банка) - ООО "Т-Проекты", при этом доли все еще находятся в залоге у Т-Банка.

"Киви" передала свои доли в "РОВИ Факторинг Плюс" и "РОВИ Тех" в залог Т-Банку в конце мая. Позднее, 11 июня, банк заявил о намерении группы купить эти доли и дополнить линейку продуктов Т-Банка факторингом для малого и среднего бизнеса, который будет развиваться на базе финтех-платформы ROWI. Ожидалось, что сделка будет завершена после получения согласия Федеральной антимонопольной службы.

Чистая прибыль "Русснефти" (+4,1%) по РСБУ в первом полугодии 2024 года выросла в 1,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года, до 18,3 млрд рублей, сообщается в отчетности компании. Выручка увеличилась в 1,6 раза, до 147,49 млрд рублей; себестоимость - в 1,5 раза, до 111,08 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (-3,7%), ПАО "Группа Позитив" (-3,7%), ПАО "Евротранс" (-2,6%), ПАО "Группа Астра" (-2,3%).

Объем продаж ("отгрузки") ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности), во II квартале текущего года практически сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил около 3 млрд рублей против 3,3 млрд рублей годом ранее.

Согласно сообщению компании, общий объем отгрузок клиентам Positive Technologies в первом полугодии составил 4,9 млрд рублей. При этом компания подчеркивает, что ожидает усиления концентрации продаж в последние месяцы года, поскольку к фактору сезонности добавляется начало активных продаж новых перспективных продуктов - PT NGFW и MaxPatrol Carbon, коммерческие версии которых были представлены в мае 2024 года. Исходя из этого "Группа Позитив" сохраняет планы по объему "отгрузок" в 2024 году на уровне 40-50 млрд рублей при маржинальности бизнеса по управленческой чистой прибыли (NIC) на уровне 30%.

ПАО "Яковлев" (-1,9%) по итогам I полугодия получило 444 млн руб. чистого убытка по РСБУ против 3,2 млрд руб. чистой прибыли за тот же период прошлого года, сказано в отчетности компании.

Выручка ГК "Русагро" (-0,8% ГДР), одного из ведущих агрохолдингов РФ, во втором квартале составила 72,26 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания. "Выручка увеличилась главным образом за счет роста объемов производства в масложировом бизнесе и консолидации группы компаний НМЖК", - говорится в пресс-релизе. Выручка масложирового бизнеса за этот период выросла в 1,7 раза, до 46,995 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,16 млрд рублей (из них 8,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,41 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,85 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").