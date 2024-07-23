Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник умеренно подрос вслед за позитивной динамикой вечерней сессии понедельника, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и пытается стабилизироваться нефть после снижения (Brent торгуется ниже $82,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, лидируют в росте акции ВТБ и "РусГидро".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3028,58 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1086,88 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 июля, составляет 87,7805 руб. (-24,01 копейки).

Подорожали акции ВТБ (+1,5%), "РусГидро" (+1,4%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), АФК "Система" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Газпром нефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "ТКС Холдинг" (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), Solidcore (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2985-3050 пунктов. Учитывая предыдущий 3-дневный рост, снижающуюся амплитуду движения индекса и приближение заседания ЦБ РФ, вероятно, во вторник произойдет небольшой откат российского рынка. "Дальнейшая траектория движения будет зависеть от итогов заседаний Банка России. В базовом сценарии ждем продолжения роста индекса", - отмечает аналитик.

Расписки Qiwi накануне подскочили почти на 22% на новости о том, что "ТКС Холдинг" купил контрольные пакеты в двух дочерних компаниях Qiwi. Акции Сбербанка (294,7 рубля) смогли преодолеть 200-дневную среднюю. Сценарий закрытия ими дивидендного "гэпа" до конца осени остается в силе. Вновь выше 1100 рублей поднялись акции "НОВАТЭКа".

"Financial Times накануне сообщила о том, что Россия, вероятно, продолжает наращивать флот СПГ-танкеров. Для "НОВАТЭКа" это может стать серьезном фактором для роста бумаг. С пиков, которые были достигнуты в октябре прошлого года, текущие котировки бумаг опустились почти на 40%. Бумаги "Северстали" просели после рекомендации СД по дивидендам за второй квартал. Взгляд на акции компании нейтральный, но если рассматривать их в сравнении с бумагами ММК и НЛМК, то по нашему мнению, это самый оптимальный выбор за счет выплаты квартальных дивидендов", - считает Головинов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, техническая картина по индексу МосБиржи и нефти не радует.

Одним из факторов угасания и без того невеликого инвестиционного оптимизма в начале недели стало продолжение снижения нефтяных цен. Котировки Brent опустились ниже района $83 за баррель, где проходит сторона "расходящегося треугольника", зародившегося 18 июня. Теперь ближайшая поддержка лежит в районе чуть выше $81 за баррель, но если будет отыгрываться фигура "треугольник", то и она не устоит, считает эксперт.

Тревожные мысли вызвала вышедшая накануне отчетность "Северстали" - прибыль и свободный денежный поток компании серьезно просели как за полугодие, так и квартал к кварталу. Есть большая вероятность, что отчетности очень многих крупных эмитентов за второй квартал и полугодие (за исключением, быть может, нефтянки) будут разочаровывающими.

"Группа Позитив" сообщила о росте чистого убытка за полугодие более чем в 11 раз, но это не вызывает опасений, поскольку основную выручку один из крупнейших разработчиков систем кибербезопасности получает в конце года.

Что касается заседания ЦБ РФ в ближайшую пятницу, то вряд ли регулятор заявит о намерении снизить ставку ниже текущих 16% годовых в обозримом будущем. Поэтому рубль останется привлекательным инструментом для сбережений и приумножения капитала, и практически вся валютная выручка экспортеров продолжит конвертироваться в рубли, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-1,6% во главе с Nasdaq на фоне новости о выходе Джо Байдена из президентской гонки.

Джо Байден ранее объявил, что не будет переизбираться на этот пост, и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового кандидата на пост президента от демократов.

Также рынок оценивает новости текущего сезона корпоративной отчетности.

"Пока сезон был хорош, но нужно задуматься, какими могут быть катализаторы для дальнейшего роста рынка, - сказал Эндрю Пирс из Russell Investments Ltd. - Есть большие надежды на то, что инвесторы переключат свое внимание от "великолепной семерки" к остальным 493 компаниям в индексе S&P 500, и равновзвешенный индекс нагонит индекс, взвешенный по рыночной капитализации".

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,01%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряю 0,1-0,3%).

Трейдеры оценивают политические новости из США и ждут отчетностей крупных компаний, в том числе в IT-секторе.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник неожиданно опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%. Ставка по пятилетним кредитам, являющаяся ориентиром для рынка ипотеки, снижена до 3,85% с 3,95%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики не ожидали их изменения, по данным Trading Economics.

Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по семидневным операциям РЕПО - до 1,7% с 1,8%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", говорится в сообщении ЦБ.

Смягчение политики китайским ЦБ было воспринято трейдерами как сигнал наличия серьезных проблем в экономике страны, отмечает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться после снижения, трейдеры ждут новых сигналов в отношении перспектив спроса и предложения на рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $82,42 за баррель (+0,02% и -0,3% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $78,35 за баррель (-0,05% и -0,3% в понедельник).

Вечером во вторник Американский институт нефти (API) опубликует собственные оценки изменения запасов нефти в США по итогам прошлой недели, а в среду министерство энергетики обнародует официальные данные о резервах энергоносителей. Запасы нефти в Штатах снижались три недели подряд и достигли минимума с февраля.